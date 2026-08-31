Fenerbahçeli yıldız, Beşiktaş'a meydan okudu: "Umarım hazırsınızdır"

Fenerbahçeli futbolcular Matteo Guendouzi, Oğuz Aydın ve Archie Brown, Süper Lig'de Samsunspor'u 2 golle geçtikleri maçın ardından konuştu. Lyon maçının öz güveniyle çıktıklarını ve baştan sona üstün bir performans sergilediklerini belirten Brown, ligde gelecek hafta oynanan Beşiktaş derbisi öncesinde rakiplerine mesaj gönderdi.

Trendyol Süper Lig'in üçüncü haftasında Samsunspor'u 2-0'lık skorla mağlup eden sarı lacivertlilerde Matteo Guendouzi, Oğuz Aydın ve Archie Brown, karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı.

"DAHA ÇOK GOL ATABİLİRDİK"

Harika bir performans sergilediklerini belirten Guendouzi, "Bana göre beraber ortaya koyduğumuz performansla hak ettiğimiz bir netice aldık. Çok fazla pozisyon ürettik, daha çok gol atabilirdik. Genele bakacak olursak kollektif olarak güzel oyun ortaya koyduk. Zor bir haftaydı. 3 günde 1 maç yapıyoruz. Kolay bir maç olmayacağını biliyorduk ama güzel bir galibiyet elde ettik. Güzel bir hafta oldu bizim açımızdan." şeklinde konuştu.

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"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE KALMAK ÖNEMLİYDİ"

Şampiyonlar Ligi'ne katılmanın önemine vurgu yapan Matteo Guendouzi, artık lige döndüklerini söyleyerek "Gerçekten çok önemliydi Şampiyonlar Ligi'ne kalmak. İlk hedeflerimizden bir tanesiydi bu. Hem camia hem kulüp hem taraftarlarımız için önemini biliyorduk. Bunu geride bıraktık. Şu an ligi düşünüyoruz. Hedeflerimize devam etme noktasında elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. İyi bir iş çıkardık. Herkes çok mutlu. Şimdi lige odaklanıyoruz. Sezon sonuna kadar maksimum performans ortaya koymaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Matteo Guendouzi

"TAKIM OLARAK İYİ BİR ÇIKIŞ YAKALADIK"

Maçta 1 gol ve 1 asistle oynayan Oğuz Aydın, takım halinde iyi bir çıkış yakaladıklarını kaydederek "Takım olarak iyi bir çıkış yakaladık. Bunu devam ettirmek istiyoruz. İyi oynuyoruz. Çok çalışıyoruz. Herkes çok çalışıyor. Elimizden geleni yapıyoruz. Hocamız gerekli taktikleri veriyor. Şu ana kadar her şey iyi gidiyor. 18 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyorduk. Bu takıma olumlu yansıdı." diye konuştu.

Oğuz Aydın - Matteo Guendouzi

"UMARIM HAZIRSINIZDIR"

Haftaya oynayacakları Beşiktaş derbisiyle ilgili konuşan Archie Brown, "Bizim için pozitif bir maçtı. Lyon maçının öz güveni vardı. Yapmamız gerekeni yaptık. Şimdi önümüze bakıyoruz. Neredeyse kelimesi yetmiyor. Umarım bir sonraki maçta gol atabilirim. Maça tempolu başladık ve maçı da bu şekilde sürdürdük. 4-5 atabilirdik. Sonuçtan mutluyum. Beşiktaş taraftarına mesaj gönderiyorum, Kadıköy'e hoş geldiniz, umarım hazırsınızdır." dedi.

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