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Dünya

Sırbistan'da Türk vatandaşları kaçırılmıştı! Özel operasyonla kurtarıldılar

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Sırbistan'da Türk vatandaşları kaçırılmıştı! Özel operasyonla kurtarıldılar
Fotoğraf Başlığı Sırbistanda Türk vatandaşları kaçırıldı! Operasyonla kurtarıldılar

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 3 Türk ve 2 Afganistan vatandaşı kaçırılarak bir bağ evinde rehin tutuldu. Şüphelilerin serbest bırakılmaları karşılığında yakınlarından 30 bin avro fidye istediği ortaya çıkarken, fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kalan 5 kişi polisin düzenlediği operasyonla kurtarıldı.

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Sırbistan'da 3'ü Türk vatandaşı 5 kişinin kaçırılarak fidye için rehin tutulduğu olay, polis operasyonuyla sona erdi.

Sırbistan İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre olay, 26 Ağustos'ta başkent Belgrad'daki Gavrila Principa Caddesi'nde yaşandı. Şüpheliler, 3 Türk ve 2 Afganistan vatandaşını kaçırarak serbest bırakılmaları karşılığında 30 bin avro fidye talep etti.

Sırbistanda Türk vatandaşları kaçırıldı! Operasyonla kurtarıldılar
Başlık ResmiSırbistanda Türk vatandaşları kaçırıldı! Operasyonla kurtarıldılar

BAĞ EVİNE GÖTÜRÜP DARP ETTİLER

Kaçırılan 5 kişi, Belgrad'ın yaklaşık 70 kilometre batısındaki Vladimirci bölgesinde bulunan bir bağ evine götürüldü.

Bakanlığın soruşturmasına göre şüpheliler, burada rehin tuttukları kişilere fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladı.

Rehinelerin kurtarılması için Belgrad Yüksek Savcılığının talimatıyla harekete geçen Ceza Polisi Müdürlüğü, Terörle Mücadele Servisi ve Belgrad Emniyet Müdürlüğü ekipleri ortak operasyon düzenledi.

POLİSTEN ÖZEL OPERASYON

Polisin bağ evine düzenlediği baskında 5 rehine sağ olarak kurtarıldı.

Operasyonun ardından paylaşılan görüntülerde rehinelerin tutulduğu ev ile şüphelilerin kullandığı beyaz bir minibüs de yer aldı. Araçta insanları bağlamak için kullanılabilecek kayışların bulunması dikkat çekti.

Kurtarılan 5 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu görüldü.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyonda 30 yaşındaki S.P., 43 yaşındaki S.K. ile Bosna Hersek vatandaşı 29 yaşındaki D.S. gözaltına alındı.

Üç şüpheli hakkında 48 saate kadar gözaltı kararı verilirken, işlemlerinin ardından haklarında hazırlanan suç duyurusuyla birlikte savcılığa sevk edilmeleri bekleniyor.

Kurtarılan Türk vatandaşlarının kimliklerine ilişkin ise açıklama yapılmadı.

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Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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