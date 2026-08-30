Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Adalar Fayı’nda şaşırtan analiz! Marmara’daki depremlerin rotası yanlış çıktı: Sarsıntılar kollar üzerinde gerçekleşmiş

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Marmara Denizi'ndeki 185 depremlerle ilgili bir analizden bahsederek önemli noktalara dikkat çekti. Sözbilir “Depremlerin belli ölçekteki dizilimi doğrudan Adalar Fayı üzerinde gerçekleşmemiş. Yani bunu bizim kilitli fay sınıfında değerlendiren Adalar Fayı'nın kolları üzerinde gelişen bir sismik aktivite olarak değerlendirebiliriz" dedi. Sözbilir “Adalar Fayı'nın, Kumburgaz Fayı'nın belli kesimlerinde kilitlenme olduğu saptanmış durumda” diyerek gelecekte enerjinin boşalacağını ifade etti.

Özetle
Kaydet
a- | +A

Marmara Denizi’ndeki peş peşe depremler sonrasında gözler Adalar Fayı’na çevrilmişken, Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir’den dikkat çeken açıklamalar geldi.

Adalar Fayı’nda şaşırtan analiz! Marmara’daki depremlerin rotası yanlış çıktı: Sarsıntılar kollar üzerinde gerçekleşmiş
Başlık ResmiAdalar Fayı’nda şaşırtan analiz! Marmara’daki depremlerin rotası yanlış çıktı: Sarsıntılar kollar üzerinde gerçekleşmiş

185 DEPREMLE İLGİLİ SİSMOLOJİK ANALİZ

Sözbilir ve Araştırma Görevlisi Dr. Can Eytemiz, en küçüğü 1,4, en büyüğü ise 3,2 olan 185 depremle ilgili sismolojik analizler yaptı. Bu çalışma, sarsıntıların doğrudan Adalar Fayı üzerinde gerçekleşmediğini, fayın kollarında gelişen bir "deprem fırtınası" niteliği taşıdığını ortaya koydu. Yapay zeka destekli çalışmada Sözbilir ve Eytemiz, depremlerin Adalar Fayı'nın kolları üzerinde gelişen sismik bir aktivite olduğunu belirledi.

ÖNERİLEN HABERLER
İstanbul depreme ne kadar hazır? Binalar yenileniyor ama tehlike bitmiyor! Nedeni belli oldu
GÜNDEM

İstanbul depreme ne kadar hazır? Binalar yenileniyor ama tehlike bitmiyor! Nedeni belli oldu

“DOĞRUDAN ADALAR FAYI ÜZERİNDE GERÇEKLEŞMEMİŞ”

2010 yılından bu yana alanda kayda geçen depremleri 7 günlük periyotlar halinde taradıklarını söyleyen Prof. Dr. Hasan Sözbilir "Şunu gördük, depremlerin belli ölçekteki dizilimi doğrudan Adalar Fayı üzerinde gerçekleşmemiş. Yani bizim kilitli fay sınıfında değerlendiren Adalar Fayı'nın kolları üzerinde gelişen bir sismik aktivite olarak değerlendirebiliriz." dedi.

Adalar Fayı’nda şaşırtan analiz! Marmara’daki depremlerin rotası yanlış çıktı: Sarsıntılar kollar üzerinde gerçekleşmiş
Başlık ResmiAdalar Fayı’nda şaşırtan analiz! Marmara’daki depremlerin rotası yanlış çıktı: Sarsıntılar kollar üzerinde gerçekleşmiş

“BELLİ KESİMLERİNDE KİLİTLENME VAR”

Deprem fırtınasının birkaç gün sürdüğünü, sonra birdenbire bittiğini ifade eden Sözbilir, şöyle konuştu;

Bu depremler oldu diye 'ardından büyük bir deprem olacak' diye bir şey söyleyemeyiz. Bu, Marmara Bölgesi'nde yüzyıllardır devam eden bir aktivite. Dolayısıyla böyle kümelenmeler şeklinde birkaç gün süren deprem fırtınası şeklindeki fırtınanın sadece bir tanesi bu. Haritaya dikkat ederseniz aslında 1999 depremi bizim Gebze taraflarına kadar geldi ve daha sonra Adalar Fayı ve Kumburgaz Segmenti gibi segmentlerin kırılması bekleniyor. Bütün dünyadaki bilim insanları bu fayların gelecekte kırılacağını söylüyor. Bunlara ilgili farklı bir görüş yok, dünya ölçeğindeki bilimsel çalışmalarda ve özellikle Adalar Fayı'nın, Kumburgaz Fayı'nın belli kesimlerinde kilitlenme olduğu saptanmış durumda. Bu, deprem üretmeden stres, gerilim biriktiriyor anlamına geliyor. Dolayısıyla gelecekte bunlar o enerjiyi boşaltacak.

“BİR TETİKLEME GÜCÜNÜN OLMASI BEKLENMEZ”

Araştırma Görevlisi Dr. Can Eytemiz ise “Kilitli zonun çok yakınında olması itibarıyla özellikle bir çalışmanın yapılması yani buranın bir mercek altına alınması gerektiğini söyleyebilirim. Özellikle yıllardır söylenen bir deprem tehlikesinin olduğu bölge olduğu için bu durum bir risk teşkil etmeyecektir. Öngörü bu şekilde ancak mutlaka mercek altına alınıp titizlikle incelenmesi gerektiği düşüncesindeyim. Bu büyüklükteki depremlerin öyle bir tetikleme gücünün olması beklenmez. Bu tarz depremlerin bir öncü deprem olması yönünde hiçbir bilimsel tutarlı sonuca varılamaz." diye konuştu.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
KRİTİK İSİM DE YAKALANDI!
KRİTİK İSİM DE YAKALANDI!
Güzellik merkezindeki skandalda yeni gelişme
AVRUPA'NIN EN UCUZU İSTANBUL!
AVRUPA'NIN EN UCUZU İSTANBUL!
Londra, Paris, Zürih... İşte şehir şehir konut fiyatları
ŞAŞIRTAN 'ADALAR' ANALİZİ!
ŞAŞIRTAN 'ADALAR' ANALİZİ!
Marmara’daki depremlerin rotası yanlış çıktı
NET '30 AĞUSTOS' MESAJI!
NET '30 AĞUSTOS' MESAJI!
"Menfur planlara müsaade etmiyoruz"
İŞTE SON SAĞLIK DURUMU!
İŞTE SON SAĞLIK DURUMU!
"Durumu iyi, espri bile yapıyor!"
"BÜYÜK YETENEK AMA..."
Portekizli gazeteciler Rafael Leão’yu anlattı
O ÜLKERE DİKKAT!
O ÜLKERE DİKKAT!
Schengen vize raporunda Türkiye detayı ortalığı karıştırdı
500 BİN KİŞİ EMEKLİ OLDU!
500 BİN KİŞİ EMEKLİ OLDU!
BES'te fon büyüklüğü 2,6 trilyon lirayı aştı
DEPREMZEDEYE RÜŞVET TUZAĞI!
DEPREMZEDEYE RÜŞVET TUZAĞI!
Bayrampaşa iddianamesinde ‘Pes’ dedirten iddialar
'DÜŞMANIMIZI TANIYALIM'
'DÜŞMANIMIZI TANIYALIM'
Mücteba Hamaney Türkiye dahil birçok ülkeye seslendi!
MOTORİNE ÖTV ZAMMI!
MOTORİNE ÖTV ZAMMI!
Litresi yeniden 80 lirayı aşacak
NE EŞİ NE DE ÇOCUĞU VAR!
NE EŞİ NE DE ÇOCUĞU VAR!
Ünlü şarkıcının 21 milyar TL’lik mirası kime kalacak?
FELAKETİN ACISI DİNMİYOR!
FELAKETİN ACISI DİNMİYOR!
Morglar dolup taştı, cesetler çürümeye başladı
ÖĞRENCİYE KİRA ZULMÜ
ÖĞRENCİYE KİRA ZULMÜ
Ev sahiplerinin şartları bitmiyor
ATİNA'NIN ELİ KOLU BAĞLANDI
ATİNA'NIN ELİ KOLU BAĞLANDI
Alman vekilden tarihi KKTC hamlesi
KENTİN HAVALİMANI YENİLENİYOR
KENTİN HAVALİMANI YENİLENİYOR
Yolcu kapasitesi 3 milyon yolcuya çıkacak
SIRA GELDİ LÜBNAN'A!
SIRA GELDİ LÜBNAN'A!
Türkiye'nin Suriye'deki konumu bölge için umut oldu
KİLO VERDİREN SAKIZ!
KİLO VERDİREN SAKIZ!
Mide asidini dengeliyor, bağırsakları hareketlendiriyor
ADIM ATAR ATMAZ SİLAH ÇEKTİ
ADIM ATAR ATMAZ SİLAH ÇEKTİ
Çocuk kavgası sonrası dehşete düşüren görüntü
DEVLETTEN ARSA ATAĞI!
DEVLETTEN ARSA ATAĞI!
200 binden başlıyor, İstanbul, Ankara, İzmir...
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Galatasaray’da Rafael Leao sonrası flaş sözler: Abdürrahim Albayrak’tan Camavinga mesajı
Aslan’da Leao sonrası Camavinga mesajı
Kaydet
Asmalardaki tonlarca üzümü çaldılar! Çiftçinin zararı büyük
Asmalardaki tonlarca üzümü çaldılar! Çiftçinin zararı büyük
Kaydet
SOLOTÜRK gösteri uçuşu ne zaman, saat kaçta? 30 Ağustos SOLOTÜRK gösteri uçuşu programı
SOLOTÜRK gösteri uçuşu ne zaman, saat kaçta?
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.