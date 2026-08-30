Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Marmara Denizi'ndeki 185 depremlerle ilgili bir analizden bahsederek önemli noktalara dikkat çekti. Sözbilir “Depremlerin belli ölçekteki dizilimi doğrudan Adalar Fayı üzerinde gerçekleşmemiş. Yani bunu bizim kilitli fay sınıfında değerlendiren Adalar Fayı'nın kolları üzerinde gelişen bir sismik aktivite olarak değerlendirebiliriz" dedi. Sözbilir “Adalar Fayı'nın, Kumburgaz Fayı'nın belli kesimlerinde kilitlenme olduğu saptanmış durumda” diyerek gelecekte enerjinin boşalacağını ifade etti.

Marmara Denizi’ndeki peş peşe depremler sonrasında gözler Adalar Fayı’na çevrilmişken, Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir’den dikkat çeken açıklamalar geldi.

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185 DEPREMLE İLGİLİ SİSMOLOJİK ANALİZ

Sözbilir ve Araştırma Görevlisi Dr. Can Eytemiz, en küçüğü 1,4, en büyüğü ise 3,2 olan 185 depremle ilgili sismolojik analizler yaptı. Bu çalışma, sarsıntıların doğrudan Adalar Fayı üzerinde gerçekleşmediğini, fayın kollarında gelişen bir "deprem fırtınası" niteliği taşıdığını ortaya koydu. Yapay zeka destekli çalışmada Sözbilir ve Eytemiz, depremlerin Adalar Fayı'nın kolları üzerinde gelişen sismik bir aktivite olduğunu belirledi.

“DOĞRUDAN ADALAR FAYI ÜZERİNDE GERÇEKLEŞMEMİŞ”

2010 yılından bu yana alanda kayda geçen depremleri 7 günlük periyotlar halinde taradıklarını söyleyen Prof. Dr. Hasan Sözbilir "Şunu gördük, depremlerin belli ölçekteki dizilimi doğrudan Adalar Fayı üzerinde gerçekleşmemiş. Yani bizim kilitli fay sınıfında değerlendiren Adalar Fayı'nın kolları üzerinde gelişen bir sismik aktivite olarak değerlendirebiliriz." dedi.

Adalar Fayı’nda şaşırtan analiz! Marmara’daki depremlerin rotası yanlış çıktı: Sarsıntılar kollar üzerinde gerçekleşmiş

“BELLİ KESİMLERİNDE KİLİTLENME VAR”

Deprem fırtınasının birkaç gün sürdüğünü, sonra birdenbire bittiğini ifade eden Sözbilir, şöyle konuştu;

Bu depremler oldu diye 'ardından büyük bir deprem olacak' diye bir şey söyleyemeyiz. Bu, Marmara Bölgesi'nde yüzyıllardır devam eden bir aktivite. Dolayısıyla böyle kümelenmeler şeklinde birkaç gün süren deprem fırtınası şeklindeki fırtınanın sadece bir tanesi bu. Haritaya dikkat ederseniz aslında 1999 depremi bizim Gebze taraflarına kadar geldi ve daha sonra Adalar Fayı ve Kumburgaz Segmenti gibi segmentlerin kırılması bekleniyor. Bütün dünyadaki bilim insanları bu fayların gelecekte kırılacağını söylüyor. Bunlara ilgili farklı bir görüş yok, dünya ölçeğindeki bilimsel çalışmalarda ve özellikle Adalar Fayı'nın, Kumburgaz Fayı'nın belli kesimlerinde kilitlenme olduğu saptanmış durumda. Bu, deprem üretmeden stres, gerilim biriktiriyor anlamına geliyor. Dolayısıyla gelecekte bunlar o enerjiyi boşaltacak.

“BİR TETİKLEME GÜCÜNÜN OLMASI BEKLENMEZ”

Araştırma Görevlisi Dr. Can Eytemiz ise “Kilitli zonun çok yakınında olması itibarıyla özellikle bir çalışmanın yapılması yani buranın bir mercek altına alınması gerektiğini söyleyebilirim. Özellikle yıllardır söylenen bir deprem tehlikesinin olduğu bölge olduğu için bu durum bir risk teşkil etmeyecektir. Öngörü bu şekilde ancak mutlaka mercek altına alınıp titizlikle incelenmesi gerektiği düşüncesindeyim. Bu büyüklükteki depremlerin öyle bir tetikleme gücünün olması beklenmez. Bu tarz depremlerin bir öncü deprem olması yönünde hiçbir bilimsel tutarlı sonuca varılamaz." diye konuştu.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: ANADOLU AJANSI

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