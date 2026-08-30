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SOLOTÜRK gösteri uçuşu ne zaman, saat kaçta? 30 Ağustos SOLOTÜRK gösteri uçuşu programı

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SOLOTÜRK gösteri uçuşu ne zaman, saat kaçta? 30 Ağustos SOLOTÜRK gösteri uçuşu programı
Fotoğraf Başlığı SOLOTÜRK gösteri uçuşu ne zaman, saat kaçta? 30 Ağustos SOLOTÜRK gösteri uçuşu programı

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü İstanbul'da gün boyu düzenlenen etkinliklerle kutlanırken gözler SOLOTÜRK gösteri uçuşuna çevrildi. Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibini gökyüzünde izlemek isteyenler, SOLOTÜRK İstanbul gösterisinin saati ve yapılacağı yeri araştırıyor. İşte 30 Ağustos SOLOTÜRK gösteri uçuşu programına ilişkin detaylar...

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30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında İstanbul'da gerçekleştirilecek etkinliklerden biri de SOLOTÜRK gösterisi olacak. Gösteri öncesinde Yenikapı ve çevresinde prova uçuşunu gerçekleştiren SOLOTÜRK'ün bugünkü programı, uçuşu yerinde takip etmek isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor.

30 AĞUSTOS SOLOTÜRK GÖSTERİ UÇUŞU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

SOLOTÜRK'ün 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenleyeceği gösteri uçuşu 30 Ağustos 2026 Pazar günü saat 18.00'de başlayacak. Gösterinin adresi ise İstanbul Yenikapı Meydanı olacak.

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 savaş uçağıyla gerçekleştirdiği gösterileriyle tanınan SOLOTÜRK, program öncesindeki hazırlıklarını da tamamladı. Ekip, 27 Ağustos Perşembe günü Yenikapı ve çevresinde prova uçuşu gerçekleştirdi. 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek uçuşun Yenikapı ve çevresinden takip edilmesi bekleniyor.

SOLOTÜRK gösteri uçuşu ne zaman, saat kaçta? 30 Ağustos SOLOTÜRK gösteri uçuşu programı
Başlık ResmiSOLOTÜRK gösteri uçuşu ne zaman, saat kaçta? 30 Ağustos SOLOTÜRK gösteri uçuşu programı

30 Ağustos SOLOTÜRK gösteri programı:

Tarih: 30 Ağustos 2026 Pazar
Saat: 18.00
Yer: Yenikapı Meydanı - İstanbul

SOLOTÜRK İSTANBUL'DA NEREDE UÇACAK?

SOLOTÜRK'ün 30 Ağustos İstanbul gösterisinin merkezi Yenikapı Meydanı olacak. Ekip, gösteri öncesinde Yenikapı ve çevresinde prova uçuşu da gerçekleştirdi.

SOLOTÜRK PİLOTLARI 30 AĞUSTOS ÖNCESİ VATANDAŞLARLA BULUŞTU

Bakırköy'deki İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi'nde gerçekleştirilen programda SOLOTÜRK pilotları, vatandaşlar ve havacılığa ilgi duyan çocuklarla buluştu.

SOLOTÜRK gösteri uçuşu ne zaman, saat kaçta? 30 Ağustos SOLOTÜRK gösteri uçuşu programı
Başlık ResmiSOLOTÜRK gösteri uçuşu ne zaman, saat kaçta? 30 Ağustos SOLOTÜRK gösteri uçuşu programı

Gazetecilere açıklamada bulunan SOLOTÜRK pilotlarından Yarbay Murat Bakıcı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkusunu vatandaşlarla paylaşmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Vatandaşlara etkinliğe gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür eden Bakıcı, "30 Ağustos Zafer Bayramı coşkumuzu Yenikapı Meydanı'nda 18.00'deki gösterimizle taçlandıracağız. Bu coşkumuzu paylaşmaya herkesi davet ediyoruz." dedi.

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Editör : İREM ÖZCAN
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