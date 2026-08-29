Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönünde öne sürülen iddialara ilişkin olarak, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla re’sen soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek hakkında "yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı" iddialarına ilişkin resen soruşturma başlattı.

Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatıldı!

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, "Bazı basın ve yayın organlarında, İbrahim Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönünde öne sürülen iddialara ilişkin olarak, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatıldı!

AMAÇ MADDİ GERÇEĞİN ORTAYA ÇIKMASI

Soruşturmaya ilişkin son gelişmeleri TGRT Haber muhabiri Sait Kahraman aktardı.

Kahraman, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bazı basın ve yayın organlarında yer alan iddialar üzerine harekete geçti. Soruşturmanın konusu ise oldukça dikkat çekici. Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönünde bazı iddialar gündeme geldi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da söz konusu iddiaların ardından herhangi bir ihbar ya da şikayet beklemeden resen soruşturma başlattı. Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu tarafından yapılan yazılı açıklamada soruşturmanın amacının maddi gerçeğin ortaya çıkarılması olduğu belirtildi. Açıklamada bazı basın ve yayın organlarında İbrahim Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönünde iddiaların yer aldığı ifade edildi" şeklinde konuştu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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