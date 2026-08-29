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Spor

Rizespor, Gaziantep'ten 3 puanla dönüyor

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Rizespor, Gaziantep'ten 3 puanla dönüyor

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-1 yendi.

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Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Gaziantep FK ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleden konuk Çaykur Rizespor, 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

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MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

12. dakikada konuk ekip 1-0 öne geçti. Çaykur Rizespor'un sağ kanattan gelişen atağında Mithat Pala'nın ceza sahasına ortasında, arka direkte bulunan Emrecan Bulut'un gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

19. dakikada ceza yayı solundan serbest vuruş kullanan Maxim'in şutunda, kaleci Fofana meşin yuvarlağı çift yumrukla uzaklaştırdı.

35. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Çaykur Rizespor'un sol kanattan gelişen atağında Emrecan Bulut'un yaptığı ortada, ceza sahasında Sowe'nin vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2

Karşılaşmanın ilk yarısı Çaykur Rizespor'un 2-0 üstünlüğü ile bitti.

Gaziantep FK - Çaykur Rizespor
Başlık ResmiGaziantep FK - Çaykur Rizespor

63. dakikada Gaziantep FK'nın gelişen atağında topu önünde bulan Meleke'nin ceza sahası içi sağ çaprazından çektiği sert şutta, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

74. dakikada konuk ekibin sağ kanattan gelişen atağında savunma arkasına atılan uzun pasla topu önünde bulan Mihaila'nin rakibini geçtikten sonra yaptığı vuruşta, kaleci Tobiasz gole izin vermedi.

86. dakikada ceza yayı gerisinde topla buluşan Enver Kulasin'in yerden sert vuruşunda, top kalecide kaldı.

90. dakikada Gaziantep FK, farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan kullanılan korner sonrası ceza sahasında Sagnan'ın uzaklaştırmaya çalıştığı top, takım arkadaşı Ariss'e çarparak kaleye gitti: 1-2

Çaykur Rizespor, müsabakayı 2-1 kazandı.

Stat: Gaziantep Büyükşehir

Hakemler: Batuhan Kolak, Gökhan Barcın, Murat Ergin Gözütok

Gaziantep FK: Tobiasz, Perez, Abena, Stefan (Dk. 65 Kerim Çalhanoğlu), Gidado, Meleke, Sorescu, Hansen (Dk. 65 Enver Kulasin), Kozlowski, Fuat Bavuk (Dk. 39 Serdar Dursun), Maxim

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat Pala, Mocsi, Ariss, Sagnan, Olawoyin (Dk. 84 Varesanovic), Taylan Antalyalı (Dk. 84 Diakite), Emrecan Bulut (Dk. 65 Mihaila), Laçi, Ahmed Kutucu (Dk. 89 Tayyip Talha Sanuç), Sowe (Dk. 90 Doicaru)

Goller: Dk. 12 Emrecan Bulut, Dk. 35 Sowe (Çaykur Rizespor), Dk. 90 Ariss (Kendi kalesine) (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 72 Enver Kulasin (Gaziantep FK) Dk. 61 Mocsi, Dk. 90 Varesanovic (Çaykur Rizespor)

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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