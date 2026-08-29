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Dünya

Maskeli İsraillilerden Kusra'ya baskın! İşgalci askerler destek verdi

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Filistin topraklarını gasbeden maskeli İsrailliler, Kusra'ya kamyonet kasalarında baskın düzenledi. İsrail ordusunun daha önce kapalı askeri bölge ilan ettiği Ras el-Ayn bölgesindeki Kusra'ya kamyonet kasalarında ve yüzleri maskeli şekilde gelen İsraillilerden gözaltına alınan olmaması tepki çekti. Kusra'da İsraillilerin saldırdığı Filistinlileri İsrail ordusu da darbetti.

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Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Kusra beldesine çok sayıda araçla maskeli bir şekilde baskın düzenledi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, kasalarında geldikleri çok sayıda kamyonetle yüzleri maskeli bir şekilde son haftalarda saldırıların merkezinde olan Kusra beldesine baskın yaptığı görüntüler sosyal medyaya yansıdı.

Görüntülerde, kamyonet kasalarına binen onlarca maskeli, silahlı ve sopalı İsraillinin Kusra beldesine girdiği görüldü.

Filistin resmi ajansı WAFA, 2 Filistinlinin yaralandığı saldırıda diğer belde sakinlerinin evlerinde mahsur kaldığını bildirdi.

Maskeli İsraillilerden Kusraya baskın! İşgalci askerler destek verdi
Başlık ResmiMaskeli İsraillilerden Kusraya baskın! İşgalci askerler destek verdi

Haberde, İsrail ordusunun bir ambulansın bölgeye girişini engellediği, bölgeye takviye kuvvet gönderdiği aktarıldı.

Yerel kaynakların aktardığına göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, İsrail ordusunun daha önce kapalı askeri bölge ilan ettiği ve sakinlerine abluka uyguladığı Ras el-Ayn bölgesindeki evlerden birine saldırdı, sakinler içeride mahsur kaldı. Ev sakinlerinin karşı koyması neticesinde yaşanan olaylarda 2 Filistinli yaralandı.

İsrail ordusundan konuya ilişkin yapılan açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerden "İsrailli isyancılar" şeklinde bahsedilerek Filistinlilere taş atılması da dahil olmak üzere şiddetli çatışmalar yaşandığı haberleri üzerine bölgeye asker sevk edildiği bildirildi.

İsrail ordusunun bölgeye ulaştığında, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin bir evi kuşattığını gördüğü belirtilen açıklamada, Filistinlilerin evine giren İsraillilerin çıkarıldığı ve grupların birbirinden ayrıldığı ileri sürüldü.

Açıklamada, kamyonetlere ve diğer araçlara el konulduğu ve araçların soruşturma için İsrail Polisi'ne teslim edildiği iddia edildi.

İsrail ordusunun Kusra ve Calud bölgelerinde operasyonlarını sürdürdüğü savunulan açıklamada, saldırının "kınandığı" ileri sürülürken Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerden gözaltına alınan olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Maskeli İsraillilerden Kusraya baskın! İşgalci askerler destek verdi
Başlık ResmiMaskeli İsraillilerden Kusraya baskın! İşgalci askerler destek verdi

Sosyal medyaya yansıyan görüntülere karşın İsrail ordusunun Filistin topraklarını gasbeden İsrailli saldırganlardan hiçbirini gözaltına almamış olması, yerel basında tepki çekti.

Aynı bölgede, 9 Ağustos'ta Filistinlileri abluka altına alan İsrailliler, evlerin önüne çadırlar kurmuş ve Filistinlilerin giriş ve çıkışına engel olmuştu.

Daha sonra İsrail ordusu, söz konusu bölgeyi kapalı askeri bölge ilan etmiş, Filistinliler bu kez de İsrail ordusu ablukası altında kalmıştı. Bu süreçte Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, ordunun varlığına rağmen bölgede Filistinlileri rahatsız etmeyi sürdürmüştü.

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İŞGALCİ ASKERLER DE DARBETTİ

Filistin topraklarını gasbeden onlarca silahlı ve yüzleri maskeli İsraillinin saldırısına uğrayan Filistinliler, daha sonra olay yerine gelen İsrail ordusu tarafından da darbedildiklerini belirtti.

Maskeli İsraillilerden Kusraya baskın! İşgalci askerler destek verdi
Başlık ResmiMaskeli İsraillilerden Kusraya baskın! İşgalci askerler destek verdi

FİLİSTİN TOPRAKLARINI GASBEDEN İSRAİLLİLER, KUSRA'YA ŞİDDETLİ SALDIRI DÜZENLEMİŞTİ

Filistin topraklarını gasbeden onlarca silahlı ve yüzleri maskeli İsrailli, kamyon kasalarında gelerek Kusra beldesine baskın düzenlemişti.

Bir evi abluka altına alan İsraillilerin saldırısı sonucu evdeki Filistinliler yaralanırken bölgedeki diğer Filistinliler evlerinde mahsur kalmıştı.

Olay yerine gelen İsrail ordusunun, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerden hiçbirini gözaltına almaması tepki çekmişti.

Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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