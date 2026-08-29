A Milli Futbol Takımı'nın 2026-2027 sezonunda UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde oynayacağı karşılaşmaların programı belli oldu. Türkiye, tarihinde ilk kez A Ligi'nde yer alacağı organizasyonda Fransa, İtalya ve Belçika ile mücadele edecek. Milli ara ne zaman merak edilirken UEFA Uluslar Ligi 2026 fikstürü TFF tarafından açıklandı...

Ay-yıldızlı ekibin Eylül ve Ekim dönemindeki dört karşılaşmasının tarihleri ve oynanacağı statlar da netleşti. Milli maç takvimi nedeniyle Süper Lig'de de ara verilecek dönem merak edilirken, Türkiye'nin Uluslar Ligi programı gündemde.

MİLLİ ARA NE ZAMAN?

2026-2027 sezonunun ilk milli maç arası 21 Eylül 2026 tarihinde başlayacak. A Milli Takım'ın yoğun maç programı 6 Ekim'e kadar devam edecek.

Ay-yıldızlı ekip, yaklaşık iki haftalık süreç içerisinde UEFA Uluslar Ligi kapsamında dört müsabakaya çıkacak.

Milli ara ne zaman? UEFA Uluslar Ligi 2026 fikstürü TFF tarafından açıklandı

TÜRKİYE'NİN UEFA ULUSLAR LİGİ'NDEKİ İLK RAKİBİ FRANSA

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi A Ligi'ndeki ilk maçında Fransa'yı konuk edecek.

Türkiye-Fransa karşılaşması 25 Eylül 2026 Cuma günü oynanacak. Mücadele Kocaeli Stadyumu'nda gerçekleştirilecek ve karşılaşmanın başlama saati 21.45 olacak.

Kocaeli Stadyumu, daha önce A Milli Takım'ın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Gürcistan ile oynadığı maça ev sahipliği yapmıştı. Türkiye söz konusu karşılaşmadan 4-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.



Milli ara ne zaman? UEFA Uluslar Ligi 2026 fikstürü TFF tarafından açıklandı

UEFA ULUSLAR LİGİ 2026 FİKSTÜRÜ

25 Eylül 2026: Türkiye - Fransa

Stat: Kocaeli Stadyumu

Saat: 21.45

28 Eylül 2026: Türkiye - İtalya

Stat: Atatürk Spor Kompleksi, Bursa

Saat: 21.45

2 Ekim 2026: Belçika - Türkiye

Stat: Maurice Dufrasne Stadyumu, Liege

Saat: 21.45

5 Ekim 2026: İtalya - Türkiye

Stat: Renato Dall'Ara Stadyumu, Bologna

Saat: 21.45

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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