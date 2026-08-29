Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 2026-2027 sezonunda Şampiyonlar Ligi lig aşamasında oynayacağı karşılaşmaların tarihleri ve saatleri netlik kazandı. İlk maçlar ne zaman, kiminle merak edilirken Galatasaray ve Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi fikstürü UEFA tarafından duyuruldu.

Yeni format kapsamında 36 takımın yer aldığı lig aşamasında mücadele edecek Galatasaray ile Fenerbahçe, ilk sınavlarını Eylül ayında verecek. Galatasaray deplasmanda Sporting ile karşı karşıya gelirken, Fenerbahçe ise İstanbul'da Roma'yı konuk ederek Avrupa serüvenine başlayacak. Temsilcilerimizin lig aşamasındaki son maçları ise ocak ayında oynanacak. İşte, Galatasaray ve Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi fikstürü...

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

9 Eylül Çarşamba: Sporting-Galatasaray (21.00)

13 Ekim Salı: Galatasaray-Barcelona (21.00)

21 Ekim Çarşamba: Lille-Galatasaray (18.45)

3 Kasım Salı: Galatasaray-Stuttgart (18.45)

24 Kasım Salı: Galatasaray-Aston Villa (18.45)

8 Aralık Salı: AEK-Galatasaray (21.00)

19 Ocak Salı: Galatasaray-Feyenoord (18.45)

27 Ocak Çarşamba: PSG-Galatasaray (21.00)

Galatasaray ve Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi fikstürü! İlk maçlar ne zaman, kiminle?

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

10 Eylül Perşembe: Fenerbahçe-Roma (18.45)

14 Ekim Çarşamba: Aston Villa-Fenerbahçe (21.00)

20 Ekim Salı: Fenerbahçe-Slavia Prag (18.45)

4 Kasım Çarşamba: Fenerbahçe-Liverpool (18.45)

25 Kasım Çarşamba: Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe (21.00)

9 Aralık Çarşamba: LASK-Fenerbahçe (21.00)

20 Ocak Çarşamba: Fenerbahçe-Villarreal (18.45)

27 Ocak Çarşamba: Atletico Madrid-Fenerbahçe (21.00)

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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