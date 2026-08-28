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Teknoloji

ASELSAN geliştirdi! Türkiye'den NATO'ya dikkat çeken teknoloji

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ASELSAN geliştirdi! Türkiye'den NATO'ya dikkat çeken teknoloji

ASELSAN'ın geliştirdiği çok düşük frekanslı (VLF) haberleşme sistemleri, NATO'nun havadan izleme altyapısına entegre edildi. Proje, planlanan takvimden önce tamamlanarak kullanıma sunuldu.

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ASELSAN, NATO ile yürüttüğü önemli bir projeyi planlanan tarihten önce tamamladı. Şirket tarafından geliştirilen çok düşük frekanslı (VLF) haberleşme sistemleri, NATO'nun VLF yayınlarını takip etmek için kullandığı Havadan İzleme Ekipmanı (OTAM) sistemine başarıyla entegre edildi.

Söz konusu çalışma, ASELSAN ile NATO'nun haberleşme ve bilgi teknolojileri alanındaki tedarik ajansı NATO Communications and Information Agency (NCIA) arasında imzalanan "Çok Düşük Frekans Havadan İzleme Ekipmanlarının Modernizasyonu ve Güncellenmesi" projesi kapsamında gerçekleştirildi.

Modernizasyonla birlikte NATO'nun kritik VLF altyapısının operasyonel kapasitesinin geliştirilmesi hedeflenirken, daha güvenilir ve sürdürülebilir bir haberleşme altyapısı oluşturuldu.

TESTLER TAMAMLANDI

Proje kapsamında sistemlerin kurulumu ve entegrasyonunun yanı sıra doğrulama ve kabul testleri de tamamlandı. Kullanıcı eğitimlerinin de gerçekleştirildiği çalışmada, NATO makamlarıyla koordineli şekilde yürütülen süreçte belirlenen teknik ve operasyonel gereksinimler karşılandı.

ASELSAN'ın gerçekleştirdiği modernizasyonun, NATO'nun deniz alanındaki durumsal farkındalığına katkı sağlaması ve deniz kaynaklı tehditlere karşı savunma ile caydırıcılık kapasitesini desteklemesi bekleniyor.

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ASELSAN ile NCIA arasındaki işbirliğinde önemli bir aşama olarak değerlendirilen projenin tamamlanması, Türk savunma sanayisinin NATO altyapılarındaki rolünü de güçlendirdi.

Şirketin yüksek teknolojiye sahip haberleşme sistemlerindeki mühendislik kabiliyeti ve uluslararası standartlara uygun çözüm geliştirme kapasitesi, projenin erken tamamlanmasıyla bir kez daha ortaya konuldu. Çalışmanın, ASELSAN'ın NATO ve diğer uluslararası kuruluşlarla gelecekte gerçekleştireceği yeni projeler açısından da önemli bir referans oluşturması bekleniyor.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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