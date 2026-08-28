Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
3. Sayfa

İstanbul'da zincirleme kaza! Zırhlı polis aracı takla attı, yaralılar var

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
İstanbul'da zincirleme kaza! Zırhlı polis aracı takla attı, yaralılar var

Son dakika... İstanbul Pendik'te zincirleme kazaya karışan zırhlı polis aracı takla attı. Adrese çok sayıda ekip sevk edilirken yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaydet
a- | +A
Sevda Kılıç
SEVDA KILIÇ

Özel harekat polislerine ait zırhlı araç, henüz bilinmeyen bir nedenle seyir halinde bulunan araçlarla zincirleme kazaya karıştı. Zırhlı araç yola savrulup takla attı.

2'Sİ POLİS 3 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 2'si polis 3 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ÖNERİLEN HABERLER
Bingöl
3. SAYFA

Bingöl'de katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar var

Takla atan aracın bulunduğu yerden kaldırılması için çalışma başlatılırken, yolun her iki yönlü kapatılması nedeniyle trafik yoğunluğu meydana geldi. Kaza yerindeki çalışmalar sürerken, ekipler tarafından kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
3. Sayfa
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
TAHLİYE VAADİNE SUÇÜSTÜ
TAHLİYE VAADİNE SUÇÜSTÜ
Ersoy şikayet etti, 4 kişi gözaltına alındı!
ADAYLIK İÇİN TEKNİK DÜZENLEME!
ADAYLIK İÇİN TEKNİK DÜZENLEME!
AK Parti'den erken seçim tartışmalarına cevap
LEAO'DA MUTLU SON!
LEAO'DA MUTLU SON!
Bonservisi ve geliş tarihi belli oldu iddiası
"GÜNEYDE GÖRMEK İSTEMİYORUM"
Netanyahu'dan küstah Türkiye çıkışı
BAHŞİŞ ALIYORSANIZ DİKKAT
BAHŞİŞ ALIYORSANIZ DİKKAT
Tazminat ve emeklilik hesabını değiştiriyor
"FORVETLERE KÖK SÖKTÜRÜR"
Oppong'un eski teknik direktörü Erol Ateş iddialı
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Manifest'in menajeri Tolga Akış tutuklandı
O ÜCRET ALINMAYACAK
O ÜCRET ALINMAYACAK
Şikayetler arttı, YÖK düğmeye bastı!
AVRUPA LİGİ'NDE KURALAR ÇEKİLDİ
AVRUPA LİGİ'NDE KURALAR ÇEKİLDİ
Beşiktaş'ın zorlu rakipleri belli oldu
BABA İLK KEZ KONUŞTU
BABA İLK KEZ KONUŞTU
Darıca'da 3 kardeş ölü bulunmuştu!
FELAKETİN BOYUTU KAMERADA!
FELAKETİN BOYUTU KAMERADA!
Selin ortasında mahsur kalan aile yürek dağladı
'PONZİ MİNE' YAKALANDI!
'PONZİ MİNE' YAKALANDI!
"Yahudi iş adamıyım" dedi, ünlüleri soydu
'EN İYİ 10 OYUNCUDAN BİRİ'
'EN İYİ 10 OYUNCUDAN BİRİ'
G.Saray'da yolu gözlenen Leao’yu göklere çıkardı
SIRBİSTAN'DAN SKANDAL KARAR
SIRBİSTAN'DAN SKANDAL KARAR
'Bosna Kasabı'na devlet töreni yapacaklar
GİZLİ EVLİLİKTE YENİ PERDE
GİZLİ EVLİLİKTE YENİ PERDE
Cezaevindeki Haluk Levent'in eşi kararını açıkladı
PARMAĞI KOPTU
PARMAĞI KOPTU
Sokak ortasında pitbull dehşeti!
F.BAHÇE'YE GANALI STOPER
F.BAHÇE'YE GANALI STOPER
Bu sezonki 6. transfer İstanbul'da: Anlaşma 4 yıllık
150 YILLIK HAYAL GERÇEK OLUYOR
150 YILLIK HAYAL GERÇEK OLUYOR
Temeli 1 Eylül'de atılacak, 4 yılda bitecek
O SÖZLER TRUMP'I ÇILDIRTACAK
O SÖZLER TRUMP'I ÇILDIRTACAK
Hürmüz paylaşımı Tahran'ı ayağa kaldırdı!
FENERBAHÇE İÇİN BÜYÜK RİSK
FENERBAHÇE İÇİN BÜYÜK RİSK
UEFA'dan yıldız oyuncuya ceza ihtimali!
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
ASELSAN geliştirdi! Türkiye'den NATO'ya dikkat çeken teknoloji!
Türkiye'den NATO'ya dikkat çeken teknoloji!
Kaydet
Bahşiş alıyorsanız dikkat! Tazminat ve emeklilik hesabını değiştiriyor
Bahşiş alıyorsanız dikkat! Tazminat ve emeklilik hesabını değiştiriyor
Kaydet
Bakan Uraloğlu, Marmaris'te vatandaşlarla bir araya geldi! Hisarönü için talep yağdı
Bakan Uraloğlu, Marmaris'te vatandaşlarla bir araya geldi
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.