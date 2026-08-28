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Bakan Uraloğlu, Marmaris'te vatandaşlarla bir araya geldi! Hisarönü için talep yağdı

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Bakan Uraloğlu, Marmaris'te vatandaşlarla bir araya geldi! Hisarönü için talep yağdı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Marmaris’te vatandaşlarla bir araya gelerek bölgenin ulaşım sorunlarını ve yol taleplerini dinledi. Hisarönü, Bördübet ve Bozburun güzergâhlarına ilişkin talepler Bakan Uraloğlu’na iletildi.

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Cuma namazını Hisarönü Mahallesi Camii'nde kılan Bakan Uraloğlu, daha sonra Hisarönü Mahallesi Muhtarı Fatih Turgut ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet eden Uraloğlu, bölgenin ulaşım ve altyapıya ilişkin sorun ve taleplerini dinledi.

Bakan Uraloğlu, Marmaris'te vatandaşlarla bir araya geldi! Hisarönü için talep yağdı
Başlık ResmiBakan Uraloğlu, Marmaris'te vatandaşlarla bir araya geldi! Hisarönü için talep yağdı

TALEPLERİ DİNLEDİ

Görüşmede Mahalle Muhtarı Fatih Turgut tarafından hazırlanan dosya da Bakan Uraloğlu'na sunuldu. Dosyada, bölgenin ulaşım güvenliği ve yol altyapısına ilişkin üç önemli talep yer aldı. Muhtar Turgut, Hisarönü-Asparan yolunda trafik güvenliğinin artırılması amacıyla aydınlatma, sinyalizasyon ve Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kurulmasını talep etti. Bunun yanı sıra Hisarönü-Bördübet güzergahında uzun süredir bakım ve yenileme bekleyen yolların elden geçirilmesi, bakım ve onarımlarının yapılması istendi. Bölgedeki turizm hareketliliği ve artan nüfusa da dikkat çekilen görüşmede, Hisarönü-Bozburun yolunun genişletilerek tamamen yenilenmesi talebi de Bakan Uraloğlu'na iletildi.

Bakan Uraloğlu, Marmaris'te vatandaşlarla bir araya geldi! Hisarönü için talep yağdı
Başlık ResmiBakan Uraloğlu, Marmaris'te vatandaşlarla bir araya geldi! Hisarönü için talep yağdı

ÇALIŞMALARI İNCELEDİ

Bakan Uraloğlu, görüşmenin ardından Hisarönü, Değirmen Yanı ve Asparan yollarındaki çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Muhtar Fatih Turgut ise Bakan Uraloğlu'na, bölgede devam eden yatırımlar ve çalışmalara yönelik teşekkür ederek, Hisarönü'nün sorun ve taleplerini doğrudan dinlediği için memnuniyetini dile getirdi.

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Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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