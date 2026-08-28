Hürmüz'ü ABD toprağı ilan edeceğini açıklamıştı! İran'dan Trump'a 'şizofreni' cevabı

İran’dan, ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı’nı ABD toprağı ilan edeceğine yönelik sözlerine sert tepki geldi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Trump’ın açıklamalarını “şizofreni” olarak nitelendirdi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garibabadi, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, ABD Başkanı Trump'ın, Hürmüz Boğazı'nı "ABD toprağı" olarak gösteren paylaşımına alaycı şekilde tepki gösterdi.Garibabadi, paylaşımında Trump’ın, Boğazı "yeni ABD toprağı" gösteren paylaşımlarına gönderme yapan bir görseli kullandı.

İRAN'DAN TRUMP'A 'ŞİZOFRENİ' CEVABI

Görselin yanı sıra Garibabadi, paylaşımında şizofreni kelimesinin "düşünce bozukluğu ve gerçekliğin çarpıtılmış algısıyla kendini gösteren karmaşık bir psikotik bozukluk" şeklindeki tanımına yer verdi.

Hürmüzü ABD toprağı ilan edeceğini açıklamıştı! İrandan Trumpa şizofreni cevabı

Garibabadi, devamında hastalığın "en yaygın belirtilerinin halüsinasyon ile hezeyan olduğu, bu tür hastaların 24 saat gözetim altında tutulması gerektiği" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından, "ABD Toprakları" başlığı altında Porto Riko, Guam, Amerikan Samoası gibi gerçek ABD topraklarının bayraklarının yanı sıra Hürmüz Boğazı'nın da "yeni ABD toprağı" olarak yer aldığı görseli paylaşmıştı.

Hürmüzü ABD toprağı ilan edeceğini açıklamıştı! İrandan Trumpa şizofreni cevabı

"HÜRMÜZ'Ü ABD TOPRAĞI İLAN EDECEĞİM" DEMİŞTİ

Öte yandan New York'ta Nassau Polis Akademisi'nde katıldığı bir etkinlikte, İran gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan ABD Başkanı, donanmanın Hürmüz Boğazı'nda tam bir abluka uyguladığını savunarak, "İran'ı tamamen mağlup ettikten sonra, çok geçmeden Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğim." diye konuşmuştu.

Trump, dün de Kanada ile ABD arasında yer alan "Ontario Gölü"nü "Amerika Gölü" ilan etmişti. ABD Başkanı daha önce de "Meksika Körfezi"nin adını "Amerika Körfezi" olarak değiştirmişti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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