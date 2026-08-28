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Spor

ÖZEL │ F.Bahçe’nin çeyrek final başarısının mimarlarından Ali Bilgin: Kadıköy’den çıkmaları çok zor

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Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final oynadığı dönem kadrosunda yer alan oyunculardan Ali Bilgin, Türkiye Gazetesi’ne özel röportaj verdi. 2008’deki tarihi zaferden bahseden 44 yaşındaki eski futbolcu, kura çekimi sonrası sarı-lacivertlilerin lig aşamasındaki şansına değindi.

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Muhammet Duman
MUHAMMET DUMAN

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçları sonunda Olympique Lyon’u deviren Fenerbahçe, 18 yıl sonra adını Avrupa’nın 1 numaralı kupasında lig aşamasına yazdırmayı başardı. Kura çekimi sonrası rakipleri belli olan İsmail Kartal ve öğrencileri, taraftarının da desteğiyle yeni bir başarıya odaklandı. Fenerbahçe’de çeyrek final başarısı yaşayan oyunculardan Ali Bilgin; 2008'deki takım ruhu, Lyon maçı ve sarı-lacivertlilerin rakipleriyle ilgili Türkiye Gazetesi’ne dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Ali Bilgin, 2007-2010 yılları arasında Fenerbahçe forması giydi.
Başlık ResmiAli Bilgin, 2007-2010 yılları arasında Fenerbahçe forması giydi.

"TAKIM RUHU BİZİ ZAFERE TAŞIMIŞTI"

Avrupa’nın en prestijli futbol organizasyonunda teknik direktör Arthur Zico önderliğinde yaşadıkları zaferin ipuçlarına değinen Ali Bilgin, “O dönemki takımdaşlık ve ruh, bizi Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale kadar taşıdı. Takım içinde uyuma ve bizim o dönemde bu kadar başarılı olmamızı sağlayan bir kadro yapısına da sahiptik. Arkadaşlık ve birbirine güven duygusu çok ön plandaydı. Başarıyı bu şekilde yakaladık.” dedi.

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“KARİYERİMİZDEKİ EN ÜST NOKTAYDI”

2008 yılındaki unutulmaz Sevilla maçlarına vurgu yapan Bilgin, “Şampiyonlar Ligi müziğiyle beraber zaten otomatik olarak bir adrenalin yüklemesi yaşıyorsunuz. O dönemde de bunu derinden yaşadık ve hissettik. Taraftarımızın da desteğiyle ilk maçta aldığımız avantajlı skorun ve stadyumdaki atmosfer ve taraftarın itici güç olması bizi tabii ki farklı seviyelere taşıdı. Sevilla deplasmanına aslında avantajlı gitmiştik ama ilk 10 dakikada 2 gol yedik. Daha sonra kendimize geldik ve toparlanmaya başladık. Volkan’ın kurtardığı penaltılarla tur atladık. Şu anda zaten hem Fenerbahçe tarihinde hem de bizim futbol kariyerimizde yaşadığımız en üst nokta orasıydı.” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri
Başlık ResmiFenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri

“SAHADA İNANMIŞLIK VARDI”

Sarı-lacivertlilerin iki maç sonunda O.Lyon’u geçmeyi başararak 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi’ne katılma başarısını değerlendiren eski futbolcu, şöyle devam etti:

Lyon zaferinden dolayı bütün ekibi kutlamak istiyorum. Fransa’nın köklü kulübünü deplasmanda, kendi taraftarının önünde mağlup etmek bence çok büyük ve gurur duyulması gereken bir başarı. Sahada takım duygusu ve inanmışlık vardı. Başarıların bu şekilde devam edeceğini ümit ediyorum. Fenerbahçe’nin kadrosuna baktığımızda üst düzey ve kendini kanıtlamış oyuncular var. Lyon maçındaki özgüvenin aynısını diğer maçlarda da sergileyeceklerinden şüphem yok. Bize büyük bir mutluluk ve gurur yaşattılar. Şampiyonlar Ligi’nde iki kulübümüzün bizi temsil etmesi Avrupa’da da artık ilerlememiz gerektiğini de gösteriyor. Kaliteye bakacak olursak kulüplerimizin yerinin her zaman Şampiyonlar Ligi olması gerekiyor.

“AZİZ BAŞKAN KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR”

Sekiz yıl aradan sonra kulübe geri dönen Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın bu başarıdaki payına ayrı bir parantez açan 44 yaşındaki eski yıldız, “Aziz Yıldırım’ın vizyonu her zaman bellidir ve Fenerbahçe’ye neler kattığı ortada. Stadyumu, tesisi, getirdiği oyuncular ve kurduğu ekiple zaten vizyonunun net olduğu en başından beri belliydi. Başkan bir dinlenme arası vermişti ama şu anda başarılarına kaldığı yerden devam ediyor. 2008 yılındaki başarımızda Aziz Başkan vardı; şimdi de o var. Bu konuda başkanın katkıları ve vizyonu gerçekten büyük.” sözlerini sarf etti.

“FENERBAHÇE, KADIKÖY'DE ÖNEMLİ GÜÇ”

Fenerbahçe’nin dünkü kura sonrası rakiplerine ve başarı şansına değinen Ali Bilgin, "Oradaki duyguyu derinden yaşayan bir futbolcu olarak, kurada çıkan takımları Kadıköy’de zor bir atmosferin beklediğini net olarak söyleyebilirim. Çünkü oradaki atmosfer sahaya, sahadaki oyun tribünlere yansırsa rakipler için Kadıköy’de galip gelmek veya puanlar çıkarmak çok zor olacak. Gerçekten kaliteli bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Kadıköy deplasmanı, her ne kadar üst düzey takımlar olsa bile gerçekten çok zor bir deplasman olacak. Fenerbahçe takımı, taraftarı önünde her zaman için önemli bir güç olduğunu gösterecektir" sözlerini sarf etti.

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