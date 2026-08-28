NASA'da uzay görevleri sırasında karşılaşılan hijyen sorunlarından ilham alan bilim insanı Diana Yousef, suya ve kanalizasyon bağlantısına ihtiyaç duymayan bir tuvalet geliştirdi. “iThrone” adı verilen sistem, atıkların büyük bölümündeki sıvıyı buharlaştırarak kanalizasyon altyapısının bulunmadığı bölgelerde hijyen sorununa çözüm sunuyor.

NASA'da görev yapan bilim insanı ve girişimci Diana Yousef, uzay istasyonlarında kullanılan tuvalet sistemleri üzerine çalışırken, benzer bir sorunun dünyada da milyonlarca insanı etkilediğini fark etti. Özellikle su tesisatı ve kanalizasyon sistemlerine erişimin sınırlı olduğu bölgeler için harekete geçen Yousef, su kullanmadan çalışabilen iThrone'u geliştirdi.

SIVININ NEREDEYSE TAMAMINI BUHARLAŞTIRIYOR

iThrone, sifon veya kanalizasyon bağlantısı gerektirmeden çalışıyor. Sistem, idrar ve dışkının içerdiği sıvının yaklaşık yüzde 95'ini buharlaştırarak atık miktarını önemli ölçüde azaltıyor. Böylece atıkların toplanması ve taşınması daha kolay hale gelirken, kanalizasyon altyapısının kurulmasının zor veya maliyetli olduğu bölgelerde daha güvenli sanitasyon imkanı sağlanması hedefleniyor.

Tuvaletlerde yeni dönem! Duyanlar şaşkın: Sifon ve su olmadan çalışıyor, 20 binden fazla kişi kullanıyor

20 BİNDEN FAZLA KİŞİ KULLANDI

Bağımsız bir ünite olarak farklı ortamlara kurulabilen sistem, gerektiğinde kamyonlarla başka bölgelere de taşınabiliyor. Teknoloji şu ana kadar Uganda, Panama ve ABD'de 20 binden fazla kişinin güvenli sanitasyon imkanına erişmesine yardımcı oldu.

Cornell, Columbia ve Harvard'da eğitim alan Yousef, geliştirdiği bu teknoloji sayesinde bu yıl Küresel Vatandaş Waislitz Ödülü'ne layık görüldü. Ödülle birlikte verilen 100 bin dolarlık destek, iThrone'un daha fazla topluluğa ulaştırılmasını amaçlıyor. Yousef ve ekibi, teknolojiyi gelecek yıl milyonlarca kişiye daha ulaştırarak su ve kanalizasyon altyapısına erişimin sınırlı olduğu bölgelerde sürdürülebilir sanitasyonu yaygınlaştırmayı hedefliyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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