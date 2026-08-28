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Spor

Sosyal medyada gündem Okan Buruk: "Ben dedim ya kesin" dedi, istemediği takım geldi

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Sosyal medyada gündem Okan Buruk:

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri dün akşam belli oldu. Sarı-kırmızılı takım, birinci torbadan son şampiyon Paris Saint-Germain ve Barcelona ile rakip oldu. Bu eşleşme, akıllara Okan Buruk'un sözlerini getirdi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının kura çekimi Monako'da bulunan Grimaldi Forum'da çekildi. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakiplerinin netleşmesinin ardından sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk'un 1,5 ay önce yaptığı açıklama yeniden gündem oldu.

Galatasaray'ın rakipleri Barcelona, PSG, Sporting, Aston Villa, Feyenoord, Lille, Stuttgart ve AEK oldu.
Başlık ResmiGalatasaray'ın rakipleri Barcelona, PSG, Sporting, Aston Villa, Feyenoord, Lille, Stuttgart ve AEK oldu.

BURUK'UN "KESİNLİKLE İSTEMİYORUM" DEDİĞİ TAKIM

16 Temmuz'da Tivibu Spor'da ekranlara gelen programa konuk olan Okan Buruk'a, "Geçen seneyi referans aldığınızda 'Şampiyonlar Ligi'nde şu takım gelmese güzel olur', 'İstemiyorum kesinlikle şu takımı' dediğiniz var mı?" sorusu yöneltilmişti.

Kura çekimini gerçekleştiren eski İspanyol futbolcu David Villa Galatasaray A.Ş. (TUR) yazılı kağıdı gösterdi.
Başlık ResmiKura çekimini gerçekleştiren eski İspanyol futbolcu David Villa Galatasaray A.Ş. (TUR) yazılı kağıdı gösterdi.

"BEN SÖYLEYİNCE KESİN GELİR"

Okan Buruk, "Şampiyon takım var, Paris Saint-Germain var. Paris güzel bir deplasman taraftarlar için ama... Şampiyon takımı söyleyebiliriz ama ben söyleyince kesin gelir. Benim de böyle bir durumum var" ifadelerini kullanmıştı. Buruk'un bu cevap, PSG eşleşmesi sonrası sosyal medyada çok konuşuldu.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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