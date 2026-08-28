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İstanbul yağmura kavuştu! Gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu

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İstanbul'un bazı bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterdi. Kuvvetli yağış ve yollarda oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden de 12 ile sarı kodlu uyarı yapıldı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıları sonrası megakentteki bazı bölgelerde kuvvetli yağış etkili olmaya başladı.

Karadeniz üzerinden gelen yağış kütlesi, Anadolu Yakası'nda Şile, Sultanbeyli, Maltepe ve Adalar hattında etkili oldu.

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Kuvvetli yağış ve yollarda oluşan su birikintileri sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı.

YAĞIŞ YARIN DA DEVAM EDECEK

İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağışın cumartesi günü de etkisini göstermesi bekleniyor.

İstanbul yağmura kavuştu! Gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu
Başlık Resmiİstanbul yağmura kavuştu! Gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu

12 İLE SARI KODLU UYARI

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden bugün için 12 ile sarı kodlu uyarı yapıldı. O iller şöyle sıralandı:

Bolu, Çorum, İstanbul, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük, Düzce

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Bitlis, Van, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis çevreleri ile Balıkesir ve Çanakkale'nin kuzey, Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz, Kocaeli, Sakarya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.​​​​​​

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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