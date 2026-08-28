Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Teknoloji

Küresel şirketlerden ortak çağrı! Yapay zeka tehdidi büyüyor

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Küresel şirketlerden ortak çağrı! Yapay zeka tehdidi büyüyor

OpenAI ve 100’den fazla şirket, gelecek dönemde artması beklenen siber tehditlere karşı tüm kamu ve özel sektör liderlerini ortak hareket etmeye çağırdı. Mektupta, siber savunmanın acil öncelik haline getirilmesi, tehdit istihbaratının güçlendirilmesi ve kritik altyapıların korunması için daha fazla kaynak ayrılması istendi.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

OpenAI'ın internet sitesinde "Siber savunma için ortak eylem çağrısı" başlıklı açık mektup yayımlandı.

100'den fazla şirketin imzasının bulunduğu mektupta, dünya genelinde yapay zeka modellerinin yeteneklerinin artmasıyla siber saldırıların çok daha yaygın ve karmaşık hale geleceği uyarısı yapıldı.

"SINIRLI BİR ZAMAN PENCEREMİZ VAR"

Hastanelerden su arıtma tesislerine ve internet altyapısına kadar kritik hizmetlerin risk altında olduğuna dikkat çekilen mektupta, "Siber savunmamızı güçlendirmek için sınırlı bir zaman penceremiz var. Mevcut güvenlik yaklaşımının yeterli olmayacağını kabul etmeliyiz." ifadeleri kullanıldı.

Mektupta, yapay zeka alanındaki ilerlemelerin yıllardır biriken güvenlik zafiyetlerini gidermek için "savunmacılara" yeni fırsatlar sunduğu belirtilirken, dijital dünyayı daha güvenli hale getirmek adına temel eylem adımları sıralandı.

Tüm organizasyonların siber savunmayı acil bir öncelik haline getirmesi gerektiği vurgulanan mektupta, siber güvenlik şirketleri ve teknoloji ortaklarının da mevcut araçlarını yapay zeka ile güçlendirmesi gerektiği kaydedildi.

ÖNERİLEN HABERLER
Yeni nesil oyunlarda yapay zekâ teknolojileri ne sağlıyor?
TEKNOLOJİ

Yeni nesil oyunlarda yapay zekâ teknolojileri ne sağlıyor?

HÜKÜMETLERE DE SESLENDİLER

Mektupta, hükümetlerin siber savunmayı yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde koordine etmeleri, tehdit istihbarat kanallarını güçlendirmeleri ve savunma için ek fon sağlamaları gerektiği aktarıldı.

Ayrıca mektupta, öncü yapay zeka şirketlerinin de kaynak sıkıntısı çeken kritik altyapı savunmacılarına model erişimi, finansman, eğitim ve uygulamalı destek sunarak sürekli izleme mekanizmalarına yatırım yapması gerektiği ifade edildi.

Aralarında Accenture, Adobe, Amazon, AMD, Anthropic, Capital One, Citi, Cloudflare, CrowdStrike, Google, IBM, Mastercard, Microsoft, OpenAI ve Visa gibi finans ve teknoloji sektörünün önde gelen kurumlarının bulunduğu imzacılar, mektupta küresel çapta tüm kamu ve özel sektör liderlerini teknoloji, kaynak ve uzmanlıklarını bu ortak çabaya dahil etmeye çağırdı.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Teknoloji
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
ADLİ TIP NİYE GİZLEDİ?
ADLİ TIP NİYE GİZLEDİ?
Videoyu vermemek için direndiler
STRATEJİK TOKAT YEDİ!
STRATEJİK TOKAT YEDİ!
İsrail, Türkiye ile anlaşmaya çalışıyor
ESNAFA KREDİ MÜJDESİ
ESNAFA KREDİ MÜJDESİ
Vergi ve SGK borcu olan da yararlanabilecek
İSTANBUL'DA SAĞANAK ETKİSİ!
İSTANBUL'DA SAĞANAK ETKİSİ!
12 ile sarı kodlu uyarı yapıldı
İSTİFASI KABUL EDİLMEDİ!
İSTİFASI KABUL EDİLMEDİ!
Trabzonspor'dan apar topar açıklama geldi
ATIN KUYRUĞUNU BAĞLADIK
ATIN KUYRUĞUNU BAĞLADIK
Uyuyan dev uyanıyor...
F.BAHÇE'DEN ÇİFTE BOMBA
F.BAHÇE'DEN ÇİFTE BOMBA
Oppong bitti, Puerta sırada!
ÇANTA 2.500 TL’YE DOLACAK
ÇANTA 2.500 TL’YE DOLACAK
Kırtasiyelerde alışveriş anlayışı değişiyor
SURİYE'YE DESTEK SÜRECEK
SURİYE'YE DESTEK SÜRECEK
MSB: Fesih kararını memnuniyetle karşıladık
KİRACIYA DÖNÜŞÜM TUZAĞI!
KİRACIYA DÖNÜŞÜM TUZAĞI!
Hem yüzde 80 zam hem yıkılacak bina
BİNLERCE HESAP KAPATILDI
BİNLERCE HESAP KAPATILDI
Sosyal medya yargısına son!
İTİRAF ETTİLER!
İTİRAF ETTİLER!
VIP listeye daire kıyağı
YENİ ROTA KONFERANS LİGİ
YENİ ROTA KONFERANS LİGİ
Trabzonspor 9 kişi kaldı, Avrupa Ligi'ne veda etti
SÜRESİZ NAFAKA VİCDANA AYKIRI
SÜRESİZ NAFAKA VİCDANA AYKIRI
Bakan Gürlek'ten önemli açıklamalar
SEÇİM HESABI KIZIŞTI
SEÇİM HESABI KIZIŞTI
Netanyahu ve Ben-Gvir birbirine girdi
BEŞİKTAŞ YENİLGİYLE TURLADI
BEŞİKTAŞ YENİLGİYLE TURLADI
Kartal, Avrupa'ya geri döndü
"TOPRAK KABUL ETMESİN"
Binlerce kişinin acısında adı vardı...
"TERÖRİSTE AF MAF YOK"
AK Partili vekilden çok net sözler!
TÜRKİYE'YE GERİ DÖNÜYOR
TÜRKİYE'YE GERİ DÖNÜYOR
Oosterwolde'nin transferi iptal
BU KEZ HEDEFİNDE GÖL VAR
BU KEZ HEDEFİNDE GÖL VAR
Trump'tan Kanada'yı çileden çıkaracak hamle
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
3 haftalık yükseliş bitiyor! Altın, saat 17:00’ye kilitlendi…
3 haftalık yükseliş bitiyor! Altın, saat 17:00’ye kilitlendi…
Kaydet
İstanbul yağmura kavuştu! Gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu
İstanbul yağmura kavuştu! Gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu
Kaydet
Trabzonspor 'Yola devam' dedi! Fatih Tekke'nin istifası kabul edilmedi
Trabzonspor 'Yola devam' dedi! Fatih Tekke'nin istifası kabul edilmedi
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.