KİPTAŞ’ta VIP vurgun: Mahkemede 100 dairelik liste itirafı

KİPTAŞ davasında savunma yapan Adem Soytekin'in kız arkadaşı olduğu iddia edilen Nezahat Kurt, 100 dairenin “VIP liste”ye peşkeş çekildiğini itiraf etti.

İBB davasında Ekrem İmamoğlu’nun kasası olduğu belirtilen Adem Soytekin’in kız arkadaşı olduğu iddia edilen tutuksuz sanık Nezahat Kurt savunma yaptı.

KİPTAŞ’taki vurgunu itiraf eden Emlakçı Nezahat Kurt, “Pendik Arkatlı Evler Projesi’nde satış organizasyonu kısmında görev yaptım. Dairelerin fiyatlarını ben belirlemedim. Hangi dairenin kime hangi şartlarda satılacağı şeklinde yetkim bulunmuyor” dedi.

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Cumhuriyet savcısının “100 kişilik VIP liste var o meseleyi açar mısınız?” diye sorması üzerine Nezahet Kurt, “Listeler bana gelir ben satışı gerçekleştiririm. Yasemin Gürsel tarafından bana liste geldi. Kendisi, KİPTAŞ çalışanıdır.

Bana üç liste geldi, toplam 350 daire. Birinci ve ikinci satışlarımızı 250 daire olarak yaptık. Yasemin hanım, ‘VIP listeyi siz satmayacaksınız’ dedi. Dolayısıyla ben kalan VIP listede yer alan 100 dairenin satışını yapmadım” ifadelerini kullandı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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