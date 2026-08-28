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Ekonomi

Astor Enerji'de hedef 1,1 milyar dolar ciro

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Astor Enerji'de hedef 1,1 milyar dolar ciro

Astor Enerji, 2026’nın ilk yarısında net kârını yüzde 88 artırarak 4,6 milyar TL’ye yükseltti. İlk yarıda hasılatını yüzde 7 artışla 19,2 milyar TL seviyesine yükselten şirketin 1,93 milyar dolarlık bekleyen sipariş portföyü bulunurken, yıl sonu ciro hedefi 1,1 milyar dolar olarak korunuyor.

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Önder Çelik
ÖNDER ÇELİK

Astor Enerji’nin net satışlarının yaklaşık yüzde 45’ini ihracat oluşturdu. Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel, Türkiye ekonomisine büyük katkı sunacaklarını söyledi. Astor Enerji Genel Müdürü Hakan Ünsal da “Yıl sonu hedefimiz 1,1 milyar dolar ciroya ulaşmaktır. İhracatın toplam satışlarımız içerisindeki payını da yıl sonunda yüzde 52 seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

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Astor Enerji CFO’su Olcay Doğan ise yılın ikinci yarısında özellikle ABD siparişlerinin etkisiyle daha güçlü bir performans beklediklerini söyledi. İki yılda 450 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını anlatan Doğan, bekleyen siparişlerin 1,3 milyar dolarının ABD’den olduğunu söyledi. Orta vadede ABD’de üretimi de hedeflediklerini kaydeden Doğan, “İlk 6 ayda yüzde 7’lik bir büyüme gerçekleştirdik. Geçen sene ilk 6 ayı 384 milyon dolarla kapatmıştık, bu sene aynı dönemde yaklaşık 413 milyon dolarlık bir ciromuz var” diye konuştu.

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