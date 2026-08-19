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Ekonomi

Enerjide tarihi adım! Türkiye ile Suriye arasında imzalar atıldı

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Türkiye ile Suriye arasında enerji ve madencilik alanındaki iş birliği genişliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın Şam'a gerçekleştirdiği ziyarette iki ülke arasında Fosfat Alanında Mutabakat Zaptı' imzalandı. Anlaşmanın önemine dikkat çeken Bakan Bayraktar, "Önümüzdeki günlerde ticari anlaşmaya dökeceğimiz çalışmayla burada fosfat üretimi, fosfat sahalarının geliştirilmesi, endüstriyel tesisin kurulması, bu fosfat üretiminin limana kadar gelmesiyle alakalı demiryolunun inşasını da içeren çok kapsamlı, çok büyük bir projeyi hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Bugün burada atılan imzalar bunun ilk adımı" dedi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bir dizi temasta bulunmak üzere Suriye'nin başkenti Şam'a ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Bayraktar'ın Suriye Enerji Bakanı Muhammed El-Beşir ile gerçekleştirdiği baş başa ve heyetler arası görüşmelerde elektrik, madenler ve fosfat, petrol ve doğal gaz, deniz sondajı ile enerji nakil hatları ve taşımacılığı gibi konular ele alındı. Bakan Bayraktar'ın Şam temasları, Türkiye ile Suriye arasında madencilik alanında yeni bir iş birliğinin somutlaşmasına da vesile oldu.

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FOSFAT ALANINDA MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bağlı kuruluşlarından Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ve MTAIC ile Suriye Jeoloji ve Maden Kaynakları Genel Müdürlüğü arasında madencilik alanında stratejik ortaklık geliştirilmesi adına ‘Fosfat Alanında Mutabakat Zaptı' imzalandı. İmza töreninin ardından Bakan Bayraktar ile Suriyeli mevkidaşı El-Beşir ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Bayraktar, iki ülke arasında çok büyük bir iş birliği potansiyeli bulunduğunu belirterek, Suriye'nin yeniden inşası ve ihya edilmesi sürecinde enerji ve madenler alanındaki potansiyeli hayata geçirme konusunda ortaya koydukları projeleri adım adım devreye aldıklarını ifade etti.

Enerjide tarihi adım! Türkiye ile Suriye arasında imzalar atıldı
Başlık ResmiEnerjide tarihi adım! Türkiye ile Suriye arasında imzalar atıldı

"KALKINMA SÜRECİNİ DESTEKLİYORUZ"

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın liderliğinde Suriye'nin çok önemli bir kalkınma süreci içerisinde olduğunu vurgulayan Bakan Bayraktar, "Biz de Türkiye olarak bu sürece çok önem veriyoruz ve destekliyoruz. Özellikle Suriye'nin kendi kaynaklarını devreye almak, katma değerli bir şekilde ekonomiye katmak suretiyle inanıyorum ki bu süreç çok daha hızlanacaktır" dedi.

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"ÇOK BÜYÜK BİR PROJE"

İmzalanan mutabakat zaptıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Bayraktar, "Bugün burada çerçeve anlaşmasını imzaladıktan sonra inşallah önümüzdeki günlerde ticari anlaşmaya dökeceğimiz çalışmayla burada fosfat üretimi, fosfat sahalarının geliştirilmesi, endüstriyel tesisin kurulması, bu fosfat üretiminin limana kadar gelmesiyle alakalı demiryolunun inşasını da içeren çok kapsamlı, çok büyük bir projeyi hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Bugün burada atılan imzalar, bunun ilk adımı" diye konuştu.

Enerjide tarihi adım! Türkiye ile Suriye arasında imzalar atıldı
Başlık ResmiEnerjide tarihi adım! Türkiye ile Suriye arasında imzalar atıldı

BİRECİK-HALEP HATTI İLE ELEKTRİK İHRACI ARTACAK

Suriye'ye elektrik tedariki miktarının her geçen gün arttığını ifade eden Bakan Bayraktar, "Önümüzdeki haftalarda devreye girecek Birecik-Halep Hattıyla beraber bu ihracatımızı yaklaşık üç katına çıkaracağız, 800-900 megavatlara ulaşacak. Suriye'nin önemli miktarda elektrik ihtiyacına katkı yapacak projeyi devreye alacağız. Artık sayılı günler kaldı" dedi.

Bakan Bayraktar, söz konusu hat ile ülkedeki günlük aydınlatma süresinin de uzayacağına işaret etti. Türk şirketlerinin Suriye'deki yatırımlarının artarak devam ettiğini belirten Bakan Bayraktar, "Altyapı projelerinde daha çok Türk firmasının yer almasını istiyoruz. Boru hatlarının yapımında, elektrik iletim hatlarında, depoların ve tankların yapımında çok önemli bir tecrübemiz var, bunları hızlı bir şekilde hayata geçirebiliriz" diye konuştu.

Enerjide tarihi adım! Türkiye ile Suriye arasında imzalar atıldı
Başlık ResmiEnerjide tarihi adım! Türkiye ile Suriye arasında imzalar atıldı

ŞİRKETLER HAZIR

Bakan Bayraktar, dünyanın geçmekte olduğu küresel enerji buhranında Türkiye ve Suriye'nin petrol ve doğal gaz geçiş güzergahlarında bütün dünyaya çok önemli fırsatlar sunduğunu kaydetti. Petrol ve doğal gaz alanında geniş bir iş birliği potansiyeli bulunduğuna dikkat çeken Bakan Bayraktar, "Gerek Suriye off-shore'u, gerekse Suriye'deki kara sahalarında mevcut üreten sahalar, tekrar üretiminin artırılması beklenen sahalar ve yeni keşif yapılabilecek sahalarla alakalı da Türkiye Petrolleri başta olmak üzere şirketlerimiz hazır durumda. Türkiye'nin Karadeniz'deki keşfinden sonra Türkiye dışında da faaliyetlerimize Somali'de başladık. Şimdi bunu Akdeniz'de Suriye'de, Libya'da ve başka ülkelerde hayata geçirmek istiyoruz. Suriye bizim özel önem verdiğimiz ülkelerden ve önemli bir potansiyeli olduğunu düşünüyoruz. Öncelikle bir sismik çalışma, arkasından sondaj yapacağımız çalışmalarla, ortaklıklar yoluyla farklı şirketlerle biz burada inşallah Suriye'nin bu kaynaklarını ekonomiye kazandırmak için sizlerle birlikte çalışmak istiyoruz" dedi.

Bakan Bayraktar, dünyanın dördüncü büyük jeotermal kurulu gücüne sahip ülkesi olarak bu konudaki tecrübelerini de Suriye'ye taşımak istediklerini kaydetti.

Enerjide tarihi adım! Türkiye ile Suriye arasında imzalar atıldı
Başlık ResmiEnerjide tarihi adım! Türkiye ile Suriye arasında imzalar atıldı

JEOLOJİK ARAŞTIRMALAR İLE MADEN ARAMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

İmzalanan mutabakat zaptıyla Türkiye ile Suriye arasında yer bilimleri, madencilik, enerji hammaddeleri ve jeotermal enerji alanlarında uzun vadeli iş birliğinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda jeolojik araştırmalar, maden arama ve geliştirme faaliyetleri, veri paylaşımı, eğitim ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesine yönelik ortak faaliyetlerin yürütülmesi öngörülüyor. Mutabakat Zaptı'nın temel odak noktalarından birini, başta fosfat olmak üzere metalik madenler, endüstriyel hammaddeler ile stratejik ve kritik minerallere yönelik arama, ruhsat edinimi, işletme ve uç ürün üretimine ilişkin ortak projelerin geliştirilmesi oluşturuyor. Özellikle fosfat değer zinciri kapsamında ilk aşamada fosfat kayası üretimi ve uzun dönemli alım-satım mekanizmalarının oluşturulması, sonraki aşamalarda ise fosforik asit, gübre ve diğer fosfat bazlı ürünlerin üretimine yönelik bütünleşmiş sanayi yatırımlarında iş birliği yapılması hedefleniyor. Söz konusu projelerin hayata geçirilmesi amacıyla Türk kamu kurumları, özel sektör kuruluşları ve Suriye kamu kuruluşları arasında ortak girişim, kamu-özel iş birliği ve diğer uygun yatırım modellerinin geliştirilmesi öngörülüyor.

Bakan Bayraktar, Şam'daki temasları çerçevesinde ayrıca Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edildi.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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