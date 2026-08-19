Yüksek faiz ve kredi maliyetleri nedeniyle otomobil sahibi olmakta zorlanan vatandaşlar, faizsiz finansman modeli sunan tasarruf şirketlerine yöneliyor. Birevim, Katılımevim ve Fuzul, güncel araç stoklarını yenilerken farklı marka ve modeller için sundukları kampanyalarla dikkat çekiyor. İşte 3 tasarruf şirketinin güncel araç kampanyaları ve geri ödeme planı.

Ev ve araba almak isteyip de yüksek faiz nedeniyle alamayan vatandaşların tercihi tasarruf şirketleri oldu. Sektöre ilgi her geçen gün artarken, şirketler de yeni kampanyalarla müşteri çekmeye devam ediyor.

ARAÇ STOKLARI GÜNCELLENDİ

Tasarruf şirketleri, faizsiz finansman modeliyle otomobil sahibi olmak isteyenler için araç seçeneklerini güncelledi. Birevim, Katılımevim ve Fuzul bünyelerinde yer alan araç modelleri ve stoklarını yenilerken, farklı bütçelere hitap eden otomobiller listelerde yerini aldı.

Faizsiz araç kampanyaları güncellendi! İşte aylık taksit tutarı ve toplam geri ödeme

HER BÜTÇEYE UYGUN ARAÇ

Şirketlerin stoklarında yer alan araçların fiyatları ise model, yaş, kilometre ve donanım özelliklerine göre değişiklik gösteriyor. Güncellenen listelerde ekonomik segmentteki otomobillerin yanı sıra daha yüksek fiyatlı araçlar da bulunurken, vatandaşlar bütçelerine uygun seçenekleri karşılaştırarak tercih yapabiliyor.

GÜNCEL ARAÇ KAMPANYALARI

Araç stoklarında yapılan değişikliklerle birlikte hangi marka ve modellerin öne çıktığı da merak konusu oldu. İşte Birevim, Katılımevim ve Fuzul'un güncel araç kampanyaları:

FUZUL

Araç Araç Bedeli Organizasyon Ücreti Peşinat Kiralama Süresi Audi A3 3.404.505 TL %7 %10'dan başlıyor 6-12 ay Cupra Terramar 3.507.289 TL %7 %10'dan başlıyor 6-12 ay Cupra Formentor 2.458.610 TL %7 %10'dan başlıyor 6-12 ay Renault Megane 1.854.405 TL %7 %10'dan başlıyor 6-12 ay Audi Q3 4.444.833 TL %7 %10'dan başlıyor 6-12 ay

Fuzul'un kampanyalarında kiralama bedeli ve %7 organizasyon bedeli araç fiyatına dahil edilmemiştir. Araçlar kiralama modeli ile hemen teslim ediliyor.

KATILIMEVİM

Araç Araç Bedeli Organizasyon Ücreti (%13) Peşinat (%25) Taksit (20 ay sabit) Citroen C3 Aircross Plus 2.100.000 TL 273.000 TL 525.000 TL 78.750 TL Nissan Juke Tekna Plus Dct 2.150.000 TL 279.500 TL 537.500 TL 80.625 TL Nissan Juke Platinium Dct 2.260.000 TL 293.800 TL 565.000 TL 84.750 TL Peugeot 2008 Allure 2.400.000 TL 312.000 TL 600.000 TL 90.000 TL Chery Tiggo 8 Prestige 2.900.000 TL 377.000 TL 725.000 TL 108.750 TL

Katılımevim kampanyalarında kiralama ücreti bulunmuyor. Şartların sağlanması durumunda hemen teslim seçeneği var.

BİREVİM

Araç Araç Bedeli Organizasyon Ücreti Peşinat Taksit Citroen C3 Aircross Plus Belirtilmedi Belirtilmedi %25 20 ay sabit ödeme Chery Tiggo 8 Prestige Belirtilmedi Belirtilmedi %25 20 ay sabit ödeme Nissan F16B Belirtilmedi Belirtilmedi %25 20 ay sabit ödeme Nissan F16B Juke Belirtilmedi Belirtilmedi %25 20 ay sabit ödeme Peugeot 3008 Allure Belirtilmedi Belirtilmedi %25 20 ay sabit ödeme

Birevim tarafından duyurulan araç kampanyalarında kiralama maliyeti bulunmuyor. İsteyen şartları sağlaması halinde hemen teslim seçeneğinden yararlanabiliyor.

Not: Kampanya koşulları şirketlerin güncel listelerine göre hazırlanmıştır. Araçların stok durumu, fiyatları, teslim şartları ve ödeme seçenekleri zaman içinde değişiklik gösterebilir. Kampanyalardan yararlanmak isteyenlerin, başvuru öncesinde ilgili şirketlerden güncel bilgileri teyit etmeleri gerekmektedir.