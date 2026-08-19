Tasarruf Ortağım
close
Ana Sayfa Yatırım Haberleri Kâr Payı Oranları Sektörden Haberler Finans Rehberi
BIST 100 14.427 %2,12
DOLAR/TL 47,9372 %0,06
EURO/TL 55,9552 %0,82
ALTIN/GR 6.899,49 %3,33
BİTCOİN 65.386,00 %1,19
TASARRUF ORTAĞIM

Faizsiz araç kampanyaları güncellendi! İşte aylık taksit tutarı ve toplam geri ödeme

Faizsiz araç kampanyaları güncellendi! İşte aylık taksit tutarı ve toplam geri ödeme

Yüksek faiz ve kredi maliyetleri nedeniyle otomobil sahibi olmakta zorlanan vatandaşlar, faizsiz finansman modeli sunan tasarruf şirketlerine yöneliyor. Birevim, Katılımevim ve Fuzul, güncel araç stoklarını yenilerken farklı marka ve modeller için sundukları kampanyalarla dikkat çekiyor. İşte 3 tasarruf şirketinin güncel araç kampanyaları ve geri ödeme planı.

Ev ve araba almak isteyip de yüksek faiz nedeniyle alamayan vatandaşların tercihi tasarruf şirketleri oldu. Sektöre ilgi her geçen gün artarken, şirketler de yeni kampanyalarla müşteri çekmeye devam ediyor.

ÖNERİLEN HABERLER
Konutta faizsiz 2,5 milyon TL! Ayda 50 bin TL taksitle erken teslimat
TASARRUF ORTAĞIM

Konutta faizsiz 2,5 milyon TL! Ayda 50 bin TL taksitle erken teslimat

ARAÇ STOKLARI GÜNCELLENDİ

Tasarruf şirketleri, faizsiz finansman modeliyle otomobil sahibi olmak isteyenler için araç seçeneklerini güncelledi. Birevim, Katılımevim ve Fuzul bünyelerinde yer alan araç modelleri ve stoklarını yenilerken, farklı bütçelere hitap eden otomobiller listelerde yerini aldı.

Faizsiz araç kampanyaları güncellendi! İşte aylık taksit tutarı ve toplam geri ödeme
Başlık ResmiFaizsiz araç kampanyaları güncellendi! İşte aylık taksit tutarı ve toplam geri ödeme

HER BÜTÇEYE UYGUN ARAÇ

Şirketlerin stoklarında yer alan araçların fiyatları ise model, yaş, kilometre ve donanım özelliklerine göre değişiklik gösteriyor. Güncellenen listelerde ekonomik segmentteki otomobillerin yanı sıra daha yüksek fiyatlı araçlar da bulunurken, vatandaşlar bütçelerine uygun seçenekleri karşılaştırarak tercih yapabiliyor.

ÖNERİLEN HABERLER
Altın fonu mu, ‘gram’ mı? Stopaj devreye girdi, tablo değişti
TASARRUF ORTAĞIM

Altın fonu mu, ‘gram’ mı? Stopaj devreye girdi, tablo değişti

GÜNCEL ARAÇ KAMPANYALARI

Araç stoklarında yapılan değişikliklerle birlikte hangi marka ve modellerin öne çıktığı da merak konusu oldu. İşte Birevim, Katılımevim ve Fuzul'un güncel araç kampanyaları:

FUZUL

AraçAraç BedeliOrganizasyon ÜcretiPeşinatKiralama Süresi
Audi A33.404.505 TL%7%10'dan başlıyor6-12 ay
Cupra Terramar3.507.289 TL%7%10'dan başlıyor6-12 ay
Cupra Formentor2.458.610 TL%7%10'dan başlıyor6-12 ay
Renault Megane1.854.405 TL%7%10'dan başlıyor6-12 ay
Audi Q34.444.833 TL%7%10'dan başlıyor6-12 ay

Fuzul'un kampanyalarında kiralama bedeli ve %7 organizasyon bedeli araç fiyatına dahil edilmemiştir. Araçlar kiralama modeli ile hemen teslim ediliyor.

KATILIMEVİM

AraçAraç BedeliOrganizasyon Ücreti (%13)Peşinat (%25)Taksit (20 ay sabit)
Citroen C3 Aircross Plus2.100.000 TL273.000 TL525.000 TL78.750 TL
Nissan Juke Tekna Plus Dct2.150.000 TL279.500 TL537.500 TL80.625 TL
Nissan Juke Platinium Dct2.260.000 TL293.800 TL565.000 TL84.750 TL
Peugeot 2008 Allure2.400.000 TL312.000 TL600.000 TL90.000 TL
Chery Tiggo 8 Prestige2.900.000 TL377.000 TL725.000 TL108.750 TL

Katılımevim kampanyalarında kiralama ücreti bulunmuyor. Şartların sağlanması durumunda hemen teslim seçeneği var.

BİREVİM

AraçAraç BedeliOrganizasyon ÜcretiPeşinatTaksit
Citroen C3 Aircross PlusBelirtilmediBelirtilmedi%2520 ay sabit ödeme
Chery Tiggo 8 PrestigeBelirtilmediBelirtilmedi%2520 ay sabit ödeme
Nissan F16BBelirtilmediBelirtilmedi%2520 ay sabit ödeme
Nissan F16B JukeBelirtilmediBelirtilmedi%2520 ay sabit ödeme
Peugeot 3008 AllureBelirtilmediBelirtilmedi%2520 ay sabit ödeme

Birevim tarafından duyurulan araç kampanyalarında kiralama maliyeti bulunmuyor. İsteyen şartları sağlaması halinde hemen teslim seçeneğinden yararlanabiliyor.

Not: Kampanya koşulları şirketlerin güncel listelerine göre hazırlanmıştır. Araçların stok durumu, fiyatları, teslim şartları ve ödeme seçenekleri zaman içinde değişiklik gösterebilir. Kampanyalardan yararlanmak isteyenlerin, başvuru öncesinde ilgili şirketlerden güncel bilgileri teyit etmeleri gerekmektedir.

Yayın Tarihi |