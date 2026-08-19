Faizsiz araç kampanyaları güncellendi! İşte aylık taksit tutarı ve toplam geri ödeme
Yüksek faiz ve kredi maliyetleri nedeniyle otomobil sahibi olmakta zorlanan vatandaşlar, faizsiz finansman modeli sunan tasarruf şirketlerine yöneliyor. Birevim, Katılımevim ve Fuzul, güncel araç stoklarını yenilerken farklı marka ve modeller için sundukları kampanyalarla dikkat çekiyor. İşte 3 tasarruf şirketinin güncel araç kampanyaları ve geri ödeme planı.
Ev ve araba almak isteyip de yüksek faiz nedeniyle alamayan vatandaşların tercihi tasarruf şirketleri oldu. Sektöre ilgi her geçen gün artarken, şirketler de yeni kampanyalarla müşteri çekmeye devam ediyor.
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ARAÇ STOKLARI GÜNCELLENDİ
Tasarruf şirketleri, faizsiz finansman modeliyle otomobil sahibi olmak isteyenler için araç seçeneklerini güncelledi. Birevim, Katılımevim ve Fuzul bünyelerinde yer alan araç modelleri ve stoklarını yenilerken, farklı bütçelere hitap eden otomobiller listelerde yerini aldı.
HER BÜTÇEYE UYGUN ARAÇ
Şirketlerin stoklarında yer alan araçların fiyatları ise model, yaş, kilometre ve donanım özelliklerine göre değişiklik gösteriyor. Güncellenen listelerde ekonomik segmentteki otomobillerin yanı sıra daha yüksek fiyatlı araçlar da bulunurken, vatandaşlar bütçelerine uygun seçenekleri karşılaştırarak tercih yapabiliyor.
GÜNCEL ARAÇ KAMPANYALARI
Araç stoklarında yapılan değişikliklerle birlikte hangi marka ve modellerin öne çıktığı da merak konusu oldu. İşte Birevim, Katılımevim ve Fuzul'un güncel araç kampanyaları:
FUZUL
|Araç
|Araç Bedeli
|Organizasyon Ücreti
|Peşinat
|Kiralama Süresi
|Audi A3
|3.404.505 TL
|%7
|%10'dan başlıyor
|6-12 ay
|Cupra Terramar
|3.507.289 TL
|%7
|%10'dan başlıyor
|6-12 ay
|Cupra Formentor
|2.458.610 TL
|%7
|%10'dan başlıyor
|6-12 ay
|Renault Megane
|1.854.405 TL
|%7
|%10'dan başlıyor
|6-12 ay
|Audi Q3
|4.444.833 TL
|%7
|%10'dan başlıyor
|6-12 ay
Fuzul'un kampanyalarında kiralama bedeli ve %7 organizasyon bedeli araç fiyatına dahil edilmemiştir. Araçlar kiralama modeli ile hemen teslim ediliyor.
KATILIMEVİM
|Araç
|Araç Bedeli
|Organizasyon Ücreti (%13)
|Peşinat (%25)
|Taksit (20 ay sabit)
|Citroen C3 Aircross Plus
|2.100.000 TL
|273.000 TL
|525.000 TL
|78.750 TL
|Nissan Juke Tekna Plus Dct
|2.150.000 TL
|279.500 TL
|537.500 TL
|80.625 TL
|Nissan Juke Platinium Dct
|2.260.000 TL
|293.800 TL
|565.000 TL
|84.750 TL
|Peugeot 2008 Allure
|2.400.000 TL
|312.000 TL
|600.000 TL
|90.000 TL
|Chery Tiggo 8 Prestige
|2.900.000 TL
|377.000 TL
|725.000 TL
|108.750 TL
Katılımevim kampanyalarında kiralama ücreti bulunmuyor. Şartların sağlanması durumunda hemen teslim seçeneği var.
BİREVİM
|Araç
|Araç Bedeli
|Organizasyon Ücreti
|Peşinat
|Taksit
|Citroen C3 Aircross Plus
|Belirtilmedi
|Belirtilmedi
|%25
|20 ay sabit ödeme
|Chery Tiggo 8 Prestige
|Belirtilmedi
|Belirtilmedi
|%25
|20 ay sabit ödeme
|Nissan F16B
|Belirtilmedi
|Belirtilmedi
|%25
|20 ay sabit ödeme
|Nissan F16B Juke
|Belirtilmedi
|Belirtilmedi
|%25
|20 ay sabit ödeme
|Peugeot 3008 Allure
|Belirtilmedi
|Belirtilmedi
|%25
|20 ay sabit ödeme
Birevim tarafından duyurulan araç kampanyalarında kiralama maliyeti bulunmuyor. İsteyen şartları sağlaması halinde hemen teslim seçeneğinden yararlanabiliyor.
Not: Kampanya koşulları şirketlerin güncel listelerine göre hazırlanmıştır. Araçların stok durumu, fiyatları, teslim şartları ve ödeme seçenekleri zaman içinde değişiklik gösterebilir. Kampanyalardan yararlanmak isteyenlerin, başvuru öncesinde ilgili şirketlerden güncel bilgileri teyit etmeleri gerekmektedir.