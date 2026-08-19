Yüksek faiz ortamı devam ederken ev hayali kuran vatandaşlar tasarruf finansmanı şirketlerine yöneliyor. Ortalama 5 milyon TL’lik bir konut için 2,5 milyon TL peşinat ve 2,5 milyon TL faizsiz finansman seçeneği ile, yedinci ayda teslimat yapılabiliyor. Sadece organizasyon ücreti ödeyen tüketiciler, 50 bin TL taksitle 50 ayda borcunu kapatabiliyor.

ÖMER FARUK BİNGÖL- Ev alma hayali kuran binlerce vatandaş bir yandan düşük maliyetli finansman imkanlarına odaklandı. Yüksek faiz ortamının devam ettiği son dönemde ise tasarruf finansmanı şirketlerinin sunduğu çözümler vatandaşların ilgisini çekiyor. Sadece yüzde 7 organizasyon ücreti ile faizsiz finansman temin eden bu şirketler, erken teslimat seçenekleriyle birlikte konut sektöründeki ağırlıklarını her geçen gün artırıyor.

ORTALAMA KONUT FİYATI

Türkiye’de ortalama konut fiyatı, gayrimenkul platformu Endeksa tarafından paylaşılan verilere göre Temmuz 2026 itibarıyla 4 milyon 808 bin TL’ye yükseldi. Aralık 2025 döneminde söz konusu rakam 4 milyon 354 bin TL seviyesinde bulunuyordu.

Konutta faizsiz 2,5 milyon TL! Ayda 50 bin TL taksitle erken teslimat

FİNANSMAN YÜKÜ AĞIR

Öte yandan bu hafta itibarıyla en düşük konut finansmanı oranı %2,90 seviyesinde bulunurken; 5 yıllık vadede %115 olan finansman maliyeti, 10 yılda %260’a kadar yükseliyor.

Rakamlar, 5 milyon TL’lik bir konut için 2,5 milyon TL banka finansmanı kullanımı halinde, 60 ay vadede toplam maliyetin (2,5 milyon TL peşinat + finansman) 7 milyon 875 bin TL’ye yükselmesini beraberinde getiriyor.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Altında 4 bin dolar riski mi? Uzman isim seviye verip uyardı

‘EL BİRLİĞİ’ SİSTEMİ

Tasarruf finansmanı şirketlerinde ise, sisteme yarısını peşin ödemek şartıyla toplam 5 milyon TL’lik konut finansmanı çok daha uygun şartlarda elde ediliyor. ‘El birliği’ olarak da bilinin bu sistemde 5 milyon TL finansman için örnek peşinat, taksit ve teslimat tablosu şöyle:

-Toplam finansman tutarı: 5 milyon TL

-Peşinat: 2,5 milyon TL

-Talep edilen finansman: 2,5 milyon TL

-Vade: 50 ay

-Aylık taksit: 50 bin TL

-İlk taksit: Eylül 2026

-Teslimat: Mart 2027

-Son taksit: Ekim 2030

-Organizasyon ücreti: 350 bin TL

(Not: Örnek ödeme planıdır. Şirkete ve güncel şartlara göre plan farklılık gösterebilir.)