Faiz yükünden kaçınmak isteyenlerin adresi tasarruf şirketleri oldu. Birçok kişi kendine uygun finansmanı araştırırken, faizsiz olarak sunulan 1 milyon TL'lik örnek bir modeli inceledik. İşte aylık taksit tutarı ve teslimat tarihi...

Faizsiz finansman modelleri, yüksek tutarlı nakit ihtiyacı olan vatandaşların alternatif finansman arayışında öne çıkmaya devam ediyor. Özellikle peşinat ödemeden, belirli bir taksit planıyla finansmana ulaşmak isteyenler, tasarruf finansman şirketlerinin sunduğu seçenekleri yakından takip ediyor. Bu kapsamda 20 ay vadeyle sunulan faizsiz 1 milyon TL'lik örnek bir finansman modelini inceledik. İşte detaylar...

AYLIK TAKSİT 50 BİN TL

Söz konusu finansman modelinde 1 milyon TL kullanmak isteyenlerden peşinat alınmıyor. Katılımcı, 20 aylık ödeme planı kapsamında her ay 50 bin TL taksit ödüyor.

Faizsiz 1 milyon TL! 20 ay vade, peşinat yok

9. AYDA TESLİMAT

Finansmanın teslimatı ise 9. ayda yapılıyor. BDDK'nın temmuz ayında yaptığı düzenlemeyle tasarruf finansmanında erken teslimat için finansman tutarının yüzde 45'inin ödenmiş olması gerekiyor.

Aylık taksit tutarının 50 bin TL olduğu bu modelde, 9. ayın sonunda toplam 450 bin TL ödeme yapılmış oluyor. Böylece 1 milyon TL'lik finansmanın yüzde 45'ine karşılık gelen tutar ödenerek teslimat şartı sağlanıyor.

ORGANİZASYON ÜCRETİ 85 BİN TL

1 milyon TL'lik finansmanın organizasyon ücreti ise yüzde 8,5 olarak hesaplanıyor. Buna göre organizasyon ücreti 85 bin TL oluyor. Böylece organizasyon ücreti dahil toplam ödeme tutarı 1 milyon 85 bin TL olarak hesaplanıyor.

ÖDEME PLANI ŞÖYLE

Finansman tutarı: 1 milyon TL

Peşinat: Yok

Vade: 20 ay

Aylık taksit: 50 bin TL

Teslimat: 9. ay

Organizasyon ücreti: 85 bin TL

Toplam ödeme: 1 milyon 85 bin TL

FAİZSİZ FİNANSMANA İLGİ ARTIYOR

Faizsiz finansman modelleri, özellikle konut, araç ve diğer yüksek tutarlı ihtiyaçlar için alternatif arayan vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Tasarruf finansman sistemlerinde ödeme planı, teslimat tarihi ve organizasyon ücreti gibi kalemler modele göre değişebildiği için sözleşme şartlarının dikkatle incelenmesi önem taşıyor.

Not: Verilen rakamlar örnek ödeme planına dayanmaktadır. Organizasyon ücreti ve teslimat koşulları ilgili şirketin sözleşmesine göre değişebilir.