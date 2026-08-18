180 milyar TL’lik ÖTV feragatı! Enflasyonu kaç puan düşürdüğü belli oldu

Petrol fiyatlardaki artışın enflasyona yansımalarını sınırlamak için etkili tedbirler alınırken; TEB Portföy Şef Ekonomisti Murat Duran tarafından yapılan hesaplamaya göre mart başından bu yana eşel mobilin bütçeye maliyeti kabaca 160-180 milyar TL civarında gerçekleşti. Duran, “Bunun karşılığında yaklaşık 3 puana yakın doğrudan ve dolaylı enflasyonist etkiden kaçınmış olduk, büyük kazanım” değerlendirmesinde bulundu.

Orta Doğu’da artan jeopolitik riskler, petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş ve dizel ürün marjlarının daha artması karşısında, ekonomi yönetimi etkili bir karar almış ve ağustosta motorinde ÖTV’yi sıfırlamıştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de “Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle motorinde yaşanan yüksek artışın, tüketici ve üreticilere yansımasını sınırlamak için ÖTV’de kademeli uygulamaya geçiyoruz. Böylece maliyet baskılarını hafifletmenin yanı sıra enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları üzerindeki etkileri de azaltmayı amaçlıyoruz” ifadesini kullanmıştı.

ÖTV’NİN MALİYETİ 180 MİLYAR TL

Eşel mobil ile birlikte alınan bu tedbirlerin enflasyona yansımaları merak edilirken; TEB Portföy Şef Ekonomisti Murat Duran “Hesaplamalarımıza göre marttan bu yana eşel mobilin bütçeye maliyeti kabaca 160-180 milyar TL civarında. Bu da GSYH’nin yaklaşık %0,23’ü kadar bir mali alan kullanımı anlamına geliyor. Bu mali alan karşılığında yaklaşık 3 puana yakın doğrudan ve dolaylı enflasyonist etkiden kaçınmış olduk” değerlendirmesinde bulundu ve bunun oldukça iyi bir fayda-maliyet dengesi olduğu görüşünü paylaştı.

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BÜYÜK KAZANIMLAR

Mevcut dezenflasyon sürecinde meselenin yalnızca manşet TÜFE’ye birkaç puanlık eklenme olmadığını aktaran Murat Duran, “Enflasyonda her ek bozulmanın beklentiler, fiyatlama davranışı ve ücret/fiyat ayarlama mekanizmaları üzerinden getirdiği ikincil maliyet oldukça yüksek. Özellikle beklentilerin hâlâ kırılgan olduğu, hizmet enflasyonunun katı seyrettiği ve fiyatlama davranışının tam olarak normalleşmediği bir dönemde, enerji şokunun tüketici fiyatlarına birebir yansımasını engellemek çok büyük kazanım” dedi.

RİSKLER DEVAM EDİYOR

Buradaki kritik noktanın kalıcı bir gelir kaybına dönüşmeden, geçici şoklara karşı hedefli bir tampon oluşturmak olduğunu belirten Murat Duran, “Konu kapanmış değil. Hürmüz Boğazı’na ilişkin belirsizlik devam ediyor. ABD-İran anlaşmasına ilişkin geçen ayki iyimserlik büyük ölçüde geride kalmış görünüyor. Bu nedenle eşel mobilin ekim ayına kadar kademeli olarak kaldırılması kararının, petrol fiyatları yeniden baskı getirirse, yeniden değerlendirilmesini muhtemel görüyorum” görüşünü paylaştı.

GÜÇLÜ SAVUNMA DUVARI

Küresel rafineri marjlarındaki artışlara da değinen Murat Duman, “Motorinde ÖTV’nin sıfırlanması kararıyla birlikte bakıldığında, mevcut düzenlemeler petrol fiyatından enflasyona geçişe karşı güçlü bir savunma duvarı oluşturuyor. Kısacası, bütçe tarafında sınırlı bir mali alan kullanıldı, karşılığında enflasyon, beklentiler ve fiyatlama davranışı açısından çok daha büyük bir risk bertaraf edildi” değerlendirmesinde bulundu.

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