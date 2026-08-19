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Ekonomi

Altında 4 bin dolar riski mi? Uzman isim seviye verip uyardı

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Küresel piyasalarda yükselen uzun vadeli tahvil faizleri getirisi olmayan altın üzerinde baskı oluştururken; dün 4.335 dolara gerileyen ons fiyatı bugün 4.355 dolardan güne başladı. Pusula Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, tahvil faizlerinin bu seviyelerde kalmaya veya yükselmeye devam etmesi halinde ons fiyatında 4.000 dolar riskine dikkat çekti ve böyle bir düşüşün yeni alım fırsatı olabileceğini öngördü.

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Ömer Faruk Bingöl
ÖMER FARUK BİNGÖL

Küresel piyasalarda altının ons fiyatı dünkü işlemlerde %-1,86 değer kaybetti ve 4.335 dolardan kapanış yaptı. Bugünkü işlemlerde ise ons tepki alımları ile TSİ 06:00 itibarıyla 4.360 dolardan fiyatlandı. Spot piyasada işlem gören 19 Ağustos 2026 gram altın fiyatı da 6.710 TL’den güne başladı.

Orta Doğu’da belirsizliğin devam etmesi, petrol fiyatlarının 90 doların üzerine yönelmesi ve ABD’de uzun vadeli tahvil faizlerinin rekor seviyelere yaklaşması altın üzerinde baskı oluşturuyor.

TAHVİL FAİZİ BASKISI

30 yıllık ABD tahvil getirisinin bu hafta 19 yılın en yüksek seviyesine ulaştığına dikkat çeken analistler, “Diğer büyük ekonomilerdeki devlet tahvili getirileri de son yılların zirve noktalarına çıktı. Ayrıca ABD ve İran arasındaki çatışmanın sona ermesi ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açılması için kısa vadede bir anlaşma umudu da oldukça zayıf. Bu faktörler altın üzerinde baskı oluştururken, piyasalar bugün para politikasına ilişkin ipuçları için FED’in temmuz toplantısının tutanaklarını bekliyor” diye konuşuyor.

DİRENÇLERİ AŞAMADI

Pusula Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz da normal şartlarda belirsizlik dönemlerinde altın ve ABD tahvillerinin güvenli liman olarak görüldüğünü ancak son dönemde ABD tahvillerinin bu özelliğini bir miktar kaybettiğini ve belirsizlik dönemlerinde yatırımcıların tahvil satmaya yöneldiğini belirtti. Eryılmaz, “Tahvil faizlerinin yüksek kalması da faiz getirisi olmayan altını baskılayan bir faktördür” değerlendirmesinde bulundu.

Altında 4 bin dolar riski mi? Uzman isim seviye verip uyardı
Başlık ResmiAltında 4 bin dolar riski mi? Uzman isim seviye verip uyardı

YENİDEN 4 BİN DOLAR RİSKİ

Altın fiyatının güçlü tahvil getirileri sebebiyle önemli direnç bölgesi olan 4.436-4.450 dolar bandını yukarı yönlü kıramadığını da belirten Eryılmaz; tahvil faizlerinin bu seviyelerde kalmaya veya yükselmeye devam etmesi halinde ons altın fiyatında da 4.000 dolara varabilecek bir geri çekilme riskinin gündeme gelebileceğini aktardı.

ALIM FIRSATI MI?

Öncesinde 4.200 dolar desteğinin de önemini vurgulayan Doç. Dr. Eryılmaz; ons fiyatının 4.000 dolar ve gram fiyatının da 6.100 TL üzerinde kaldığı müddetçe uzun vadede her geri çekilmenin risk algısına göre alım fırsatı sunabileceği görüşünü de paylaştı.

TAHVİL NASIL ETKİLİYOR?

Bu arada küresel piyasalarda uzun vadeli tahvil faizlerinin yükselmesi, piyasanın geleceğe dair daha yüksek enflasyonu ve daha yüksek borçlanma maliyetini fiyatladığını gösteriyor. Paranın daha maliyetli hale gelmesi özellikle borçlular (ülkeler ve şirketler) için olumsuz bir sinyalken, bu durum borsa gibi riskli ve altın gibi getirisi olmayan varlıklarda baskı oluşturuyor.

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