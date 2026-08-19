Altında son haftalardaki hareketlilik yatırımcının ilgisini çekerken, son 1 yılda %52,5 prim yapan gram fiyatı enflasyona karşı koruma sağladı. Altın fonlarında ise %17,5’lik stopaj devreye girdiğinde net getiriler, fiziki gram altın performansının gerisinde kaldı. Uzmanlar, altın fonlarının çalınma/saklama gibi külfetlerden koruduğu için konfor sağladığını ancak stopaj sebebiyle net getiri hesabının da dikkate alınması gerektiğini aktarıyor.

Altın fiyatlarında ağustos ayında yaşanan hareketlilik, yatırımcıların yeniden sarı metale ilgisini artırmaya başladı. Temmuzda 6.172 TL’den kapanış yapan gram altın, ağustosun ilk yarısında en yüksek 6.834 TL’yi test etti. 18 Ağustos işlemlerinde ise gram fiyatı 6.673 TL’den kapanış yaptı. Gram fiyatında ağustosta bu tarihe kadar gerçekleşen prim %8,12 olarak gerçekleşti. 31 Temmuz-18 Ağustos döneminde ons fiyatı da %7,15 primle 4.334 dolara yükseldi.

YILLIK REEL GETİRİ %15,75

Bu arada 2026’nın başında gram fiyatında 7.811 TL zirvesinden başlayan düşüşe rağmen son 1 yıllık dönemde altın yatırımcısının yüzü güldü. Gram fiyatı 18 Ağustos 2026 itibarıyla son 1 yılda %52,50 prim yaptı. Gram, bu performansı ile temmuzda %31,75 olarak açıklanan yıllık enflasyonu yendi ve %15,75 reel getiri sağlayarak yatırımcısını korumayı başardı.

Altın fonu mu, ‘gram’ mı? Stopaj devreye girdi, tablo değişti

ALTIN ALINIR MI?

Yatırımcılar gelinen noktada “altın alınır mı” sorusunun cevabına odaklanırken; bu hafta küresel tahvil faizlerinde yaşanan yükseliş, Orta Doğu’daki belirsizlikler ve yüksek petrol fiyatı ons fiyatının 4.450 dolar direncinden dönmesine sebep oldu.

Öte yandan FED’den faiz artışı beklentileri 2026 için masadan kalkmaya başlarken, ons için 4.200-4.000 dolar aralığının kuvvetli bir destek bandı olduğu belirtiliyor. ABD’li Wells Fargo da altında yükselişin devam edeceğini öngörerek, yıl sonunda 4.900-5.100 dolar bandını hedef olarak öngördüklerini açıkladı.

ALTIN FONU MU, GRAM MI?

Bu arada yatırım fonlarına son yıllarda artan ilgi, altın fonlarını da gündeme getirmişti. TEFAS’ta işlem gören altın fonlarının getirilerine bakıldığında, 18 Ağustos 2026 itibarıyla son 1 yıllık dönemde en çok kazandıran ilk 10 fon şöyle sıralandı:

Fon Adı Getiri Oranı Bulls Portföy Altın Fonu %79,81 Piramit Portföy Altın Fonu %62,22 Phillip Portföy Altın Fonu %59,17 Ünlü Portföy Altın Fonu %55,15 Rota Portföy Altın Fonu %54,56 QNB Portföy Altın Fonu %53,72 Trive Portföy Altın Fonu %52,94 HSBC Portföy Altın Fonu %52,92 Deniz Portföy Altın Fonu %52,19 Aktif Portföy Altın Katılım Fonu %51,18

STOPAJ FAKTÖRÜ

Getirilere bakıldığında ilk 7 fonun fiziki gram altına göre daha yüksek potansiyel sunduğu görülüyor. Ancak altın fonlarından elde edilen getirilerden %17,5 stopaj kesintisi hesaba katıldığında sadece 1 fonun fiziki gram altından yüksek getiri sunduğu görülüyor.

Uzmanlar, altın fonlarının çalınma/saklama gibi külfetlerden koruduğu için konfor sağladığını ancak stopaj sebebiyle net getiri hesabının da dikkate alınması gerektiğini aktarıyor.

Önemli Uyarı: Bu içerik piyasada gerçekleşen fiyat hareketleri, analist/finans kuruluşu raporları ve TEFAS’ta yer alan bilgilere göre hazırlanmıştır. Herhangi bir tavsiye niteliğinde değildir.