Altında sert yükseliş! ABD'den gelen hamle piyasaları salladı

ABD Hazine Bakanlığı, piyasa likiditesini desteklemek amacıyla uzun vadeli tahviller için yürüttüğü geri alım operasyonlarının büyüklüğünü en az iki katına çıkaracağını bildirdi. Bu gelişme üzerine altın fiyatlarında sert bir yükseliş yaşandı. Gram altın 140 liradan, ons altın ise 90 dolardan fazla değer kazandı. İşte son durum.

Altın fiyatlarında günün ikinci yarısında dikkat çeken bir yükseliş yaşandı. ABD Hazine Bakanlığı'nın uzun vadeli tahvillerde gerçekleştirdiği geri alım operasyonlarının büyüklüğünü artıracağını açıklaması, küresel piyasalarda fiyatlamaları etkiledi. Açıklamanın ardından ABD'nin uzun vadeli tahvil getirileri gerilerken, altın fiyatları yükselişe geçti.

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TAHVİL GETİRİLERİ DÜŞTÜ, ALTINA TALEP ARTTI

ABD Hazine Bakanlığı, 10 ila 20 yıl ve 20 ila 30 yıl vadeli nominal kuponlu menkul kıymetleri kapsayan likidite destekli geri alım operasyonlarında limit artışına gidildiği belirtildi. Buna göre operasyon başına geri alım limiti 2 milyar dolardan en az 4 milyar dolara çıkarılacak.

Hamlenin ardından ABD'nin uzun vadeli tahvillerine güçlü talep gelirken, 30 yıllık tahvil getirisi yaklaşık 9 baz puan gerileyerek yüzde 5,19 seviyesine kadar indi. Tahvil getirilerindeki düşüş, faiz getirisi olmayan altın açısından destekleyici bir gelişme olarak öne çıktı.

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ALTINDA YÜKSELİŞ HIZLANDI

ABD tahvil piyasasındaki hareketin ardından altına olan talep güçlendi. Altının gram fiyatı kararla birlikte 6.900 lira sınırına kadar yükseldi. Ons fiyatı ise 4.450 dolar seviyesini aştı.

PİYASALARIN GÖZÜ FED'DE

ABD Hazinesi'nin tahvil piyasasına yönelik hamlesinin yanı sıra piyasalar bugün açıklanacak Fed toplantı tutanaklarını da takip ediyor. Tutanaklarda Fed üyelerinin faiz politikasına ilişkin değerlendirmeleri, dolar ve tahvil getirileri üzerinden altının yönü açısından önem taşıyor.

Analistler, özellikle uzun vadeli ABD tahvil getirilerindeki hareketin altın fiyatları açısından belirleyici olmaya devam edeceğine dikkat çekiyor.

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