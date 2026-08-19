Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Ekonomi

Altında sert yükseliş! ABD'den gelen hamle piyasaları salladı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala

ABD Hazine Bakanlığı, piyasa likiditesini desteklemek amacıyla uzun vadeli tahviller için yürüttüğü geri alım operasyonlarının büyüklüğünü en az iki katına çıkaracağını bildirdi. Bu gelişme üzerine altın fiyatlarında sert bir yükseliş yaşandı. Gram altın 140 liradan, ons altın ise 90 dolardan fazla değer kazandı. İşte son durum.

Özetle
Kaydet
a- | +A
Mesut Şahin
MESUT ŞAHİN

Altın fiyatlarında günün ikinci yarısında dikkat çeken bir yükseliş yaşandı. ABD Hazine Bakanlığı'nın uzun vadeli tahvillerde gerçekleştirdiği geri alım operasyonlarının büyüklüğünü artıracağını açıklaması, küresel piyasalarda fiyatlamaları etkiledi. Açıklamanın ardından ABD'nin uzun vadeli tahvil getirileri gerilerken, altın fiyatları yükselişe geçti.

ÖNERİLEN HABERLER
Faizsiz araç kampanyaları güncellendi! İşte aylık taksit tutarı ve toplam geri ödeme
TASARRUF ORTAĞIM

Faizsiz araç kampanyaları güncellendi! İşte aylık taksit tutarı ve toplam geri ödeme

TAHVİL GETİRİLERİ DÜŞTÜ, ALTINA TALEP ARTTI

ABD Hazine Bakanlığı, 10 ila 20 yıl ve 20 ila 30 yıl vadeli nominal kuponlu menkul kıymetleri kapsayan likidite destekli geri alım operasyonlarında limit artışına gidildiği belirtildi. Buna göre operasyon başına geri alım limiti 2 milyar dolardan en az 4 milyar dolara çıkarılacak.

Hamlenin ardından ABD'nin uzun vadeli tahvillerine güçlü talep gelirken, 30 yıllık tahvil getirisi yaklaşık 9 baz puan gerileyerek yüzde 5,19 seviyesine kadar indi. Tahvil getirilerindeki düşüş, faiz getirisi olmayan altın açısından destekleyici bir gelişme olarak öne çıktı.

ABDden gelen hamle piyasaları salladı! Altında sert yükseliş
Başlık ResmiABDden gelen hamle piyasaları salladı! Altında sert yükseliş

ALTINDA YÜKSELİŞ HIZLANDI

ABD tahvil piyasasındaki hareketin ardından altına olan talep güçlendi. Altının gram fiyatı kararla birlikte 6.900 lira sınırına kadar yükseldi. Ons fiyatı ise 4.450 dolar seviyesini aştı.

ÖNERİLEN HABERLER
Konutta faizsiz 2,5 milyon TL! Ayda 50 bin TL taksitle erken teslimat
TASARRUF ORTAĞIM

Konutta faizsiz 2,5 milyon TL! Ayda 50 bin TL taksitle erken teslimat

PİYASALARIN GÖZÜ FED'DE

ABD Hazinesi'nin tahvil piyasasına yönelik hamlesinin yanı sıra piyasalar bugün açıklanacak Fed toplantı tutanaklarını da takip ediyor. Tutanaklarda Fed üyelerinin faiz politikasına ilişkin değerlendirmeleri, dolar ve tahvil getirileri üzerinden altının yönü açısından önem taşıyor.

Analistler, özellikle uzun vadeli ABD tahvil getirilerindeki hareketin altın fiyatları açısından belirleyici olmaya devam edeceğine dikkat çekiyor.

Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Ekonomi
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
ALTINDA SERT YÜKSELİŞ!
ALTINDA SERT YÜKSELİŞ!
ABD'den gelen hamle piyasaları salladı
KAÇIRILDI, DÖVÜLDÜ, KAYDA ALINDI
KAÇIRILDI, DÖVÜLDÜ, KAYDA ALINDI
Kuytulcular suç örgütüne dair ağır iddialar!
LEVENT BÖREK DE LİSTEDE!
LEVENT BÖREK DE LİSTEDE!
İşte kayyım atanan 'Kuytulcular'ın 5 şirketi
FAİZSİZ ARAÇ KAMPANYALARI!
FAİZSİZ ARAÇ KAMPANYALARI!
İşte aylık taksit tutarı ve toplam geri ödeme
ENERJİDE TARİHİ ADIM!
ENERJİDE TARİHİ ADIM!
Türkiye ile Suriye arasında imzalar atıldı
"GÜVENLİĞİNİZ İÇİN UZAK DURUN"
Türkiye'nin en uzun nehri için kritik uyarı!
"İRONİ" SAVUNMASI ÇÜRÜTÜLDÜ!
UltrAslan lideri Şirin'e savcılıktan cevap geldi
ALİHAN KURİŞ'İN GİZLİ OYUNU!
ALİHAN KURİŞ'İN GİZLİ OYUNU!
Takip edilmemek için her yolu denemiş
DÜNYA BU İSMİ KONUŞUYOR
DÜNYA BU İSMİ KONUŞUYOR
Ankara'daki tahliyede Trump'ın yanındaki tek isimdi!
LOCANIN SAHİBİ BELLİ OLDU
LOCANIN SAHİBİ BELLİ OLDU
Yıldırım-Ilıcalı arasındaki krizde karar çıktı
İLAÇLAMA KABUSA DÖNÜŞTÜ
İLAÇLAMA KABUSA DÖNÜŞTÜ
Seraya giren işçiler zehirlendi
'G.SARAY'DA UZUN YILLAR OYNAR'
'G.SARAY'DA UZUN YILLAR OYNAR'
Eski antrenörleri, Jankat'ı Türkiye Gazetesi'ne anlattı
YAZ ORTASINDA BUZ GİBİ
YAZ ORTASINDA BUZ GİBİ
13 derecelik deniz suyu tatilcileri şaşkına çevirdi
81 İLE KRİTİK GENELGE!
81 İLE KRİTİK GENELGE!
Telefon yasak, kayıt parası isteyene ceza...
ABD KAPILARI KAPATTI
ABD KAPILARI KAPATTI
Şabak’tan Kushner’a "Türkiye" sunumu!
' FENERBAHÇE FORMASI GİYEMEZ'
' FENERBAHÇE FORMASI GİYEMEZ'
Lyon maçı sonrası yıldız isme sert sözler
G.SARAY DETAYI GÜNDEM OLDU
G.SARAY DETAYI GÜNDEM OLDU
Batrakov'un vedasını böyle duyurdular
DEHŞET ÖNCESİ SON GÖRÜNTÜ!
DEHŞET ÖNCESİ SON GÖRÜNTÜ!
Şarampole devrilen tırda yanarak can vermişti!
İLÇEYE KABUS GİBİ ÇÖKTÜLER!
İLÇEYE KABUS GİBİ ÇÖKTÜLER!
Hatay'da 2 suç örgütüne büyük operasyon
YAKIT KRİZİ KONTROLDEN ÇIKTI
YAKIT KRİZİ KONTROLDEN ÇIKTI
Putin'den ters köşe kısıtlama kararı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Türkiye'nin en uzun nehri için kritik uyarı!
Türkiye'nin en uzun nehri için kritik uyarı! "Can güvenliğiniz için uzak durun"
Kaydet
Kaliforniya’yı 'İran toprağı' ilan ettiler! Trump’ın 'Hürmüz' çıkışına İran'dan alaycı misilleme geldi
Kaliforniya’yı 'İran toprağı' ilan ettiler!
Kaydet
Altının kilogram fiyatı 6 milyon 795 bin liraya yükseldi
Altının kilogram fiyatı 6 milyon 795 bin liraya yükseldi
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.