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Bakan Gürlek'ten önemli açıklamalar

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Bakan Gürlek'ten önemli açıklamalar

Adalet Bakanı Akın Gürlek, katıldığı televizyon programında önemli açıklamalarda bulunuyor. Gürlek, Alihan Kuriş Suç Örgütü ile ilgili yeni itirafçı beyanlarının geldiğini ve soruşturmanın derinleşebileceğini belirtti.

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

'Terörsüz Türkiye' süreci, 'Alihan Kuriş' ve 'Alparslan Kuytul' dosyaları, 'AHBAP' suç örgütü operasyonları, futboldaki bahis ve şike soruşturmaları ile Muhsin Yazıcıoğlu dosyasındaki örgütsel bağ iddialarına değinecek olan Gürlek'in şu şekilde:

KURİŞ VE KUYTUL OPERASYONLARINDA SON DURUM NE?

'Kuriş Suç Örgütü' soruşturmamızda 3. dalga yapıldı. 15 şirkete kayyım atandı, 4 derneğe de kayyum kararı verildi. Son dalgadaki gözaltına alınanlar hakim karşısına çıkmadı, gözaltı süresi var.

En başta da söylediğimiz gibi bu tamamen bir suç örgütüne yönelik operasyondur. Eski bakanımızın ölümüne ilişkin şüpheli bir durum söz konusu. Ahmet Arif Denizolgun'un ölümünden sonra silsileye aykırı şekilde Alihan Kuriş başa geçiyor. Burada bir suç örgütü var. Devlet aleyhine dolandırıcılık suç örgütü iddiası var. Derinleşebilir mi, derinleşebilir.

"YENİ İTİRAFÇI BEYANLARI GELİYOR"

Kara para aklama, örgüt kurma yönetme, devlet aleyhine suç iddiası var. Bu iddiaların üzerinden soruşturma da derinleşebilir. Yeni itirafçı beyanları da geliyor. Bu konuda çalışmamız devam ediyor. Paraların yurt dışına çıkarılması konusunda tespitler var. Bunun için çeşitli yöntemler tercih ediyorlar. Bir turizm şirketleri üzerinden elden para vererek, paraları yurt dışına çıkartıyorlar. Köln’de bir yapılanma var. Merkezlerini oraya taşımak istiyorlar. Başsavcılığımızın çalışması devam ediyor.

Alihan Kuriş 1982 doğumlu. Çok genç yaşta annesi ve diğer kardeşi de yakalandı. Onların mal varlığına bakınca 185 civarında taşınmaz var. Kuriş’in geçmiş dönemine de baktık. 25 yaşındayken Porcshe marka araba kullandığını gördük. Bunların hepsi inceleniyor. Soruşturmalarda MASAK raporları önemli. Başsavcılığımız yeni şirketlerle ilgili de raporlar isteyecek.

Başsavcılığımızın takdirinde yeni dalgalar olabilir.

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ARİF AHMET DENİZOLGUN'UN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ

Bir doğal ölüm mü, dışarıdan müdahale ile ölüm mü? Feth-i kabir yapıldı. Burada şüpheler var.

Alihan Kuriş, 36 yaşında başa geçiyor. Örgütün içindeki yapılanma değişiyor. Dosyaya sunulan bir Adli Tıp Raporu da var. Adli Tıp Raporu bekleniyor, bu ne zaman çıkar, bekliyoruz. Bir boğulma iddiası var. Sağlık ekiplerine geç haber verme durumu var. Bunların hepsi araştırılıyor. Soruşturma muhtemelen derinleşecektir. Biz de takip ediyoruz.

2 soruşturmamız var. Alihan Kuriş Suç Örgütü’ne yönelik soruşturmanın dışında Ahmet Denizolgun’un ölümüne ilişkin yürütülen ayrı bir soruşturma var.

"TEHDİTLE, ŞANTAJLA PARA ALMALAR VAR"

İnsanların zorla, tehditle, şantajla para almalar, senet imzalatmalar var. Şantajlar var.

Başsavcılarımızın uhdelerinde devam ediyor. Alparslan Kuytul özellikle 15 Temmuz Hain Darbe Girişiminde söylediği sözler var 'darbe başarılı olsaydı' gibi. Burada devam eden süreç var.

Alparslan Kuytul örgütünde Kuriş örgütünde olduğu gibi Glooper tarzında bir haberleşme ağı tespit etmedik. Glooper dedikleri aplikasyon gizliliğe riayet edilerek oluşturulan bir program. Ayrıca bir muhasebe programı var. En son 54 kişi alındı gözaltına. Muhasebe kayıtları üzerinden sahte kayıtlar oluşturarak paraların yurt dışına çıkarılması ve sisteme sokulması yönünde çalışma yapıyorlar.

(İdris Naim Şahin'e tahsisli çakarlı araçlar hakkında) Çakarlı araba ile kaçmaya çalışıyorlar. Bu amaçla kullandıkları değerlendiriliyor. İdris Naim Şahin bakanımızın bunu yapmaması lazımdı. Kiralama yoluyla bunu verdiğini söylüyor. Ama dosyadaki deliller ile bu tutmuyor.

Mehmet Özmen ile öncesine dayanan bir tanışıklıkları var. Bu aracın HTS kayıtlarına baktık. 'Bu aracı sadece İstanbul'a gelince kullanıyorum' diyor Bakan İdris Naim Şahin Bey ama bu araba uzun süredir kullanılıyor. HTS ile söyledikleri tutmuyor. Söyledikleri ile dosyadakiler uyuşmuyor.

Ekrem İmamoğlu
Başlık ResmiEkrem İmamoğlu

İMAMOĞLU DAVASI HAKKINDA

Mahkemeler siyaset arenası değildir. Orada siyasi şov yapamazsınız. Hakkınızda isnatlar vardır, o isnatlara ilişkin savunmanızı yaparsınız. Ekrem İmamoğlu orayı sanki bir siyaset arenasına çeviriyordu.

Şu an dinlenen şahısların beyanları bir iç hesaplaşmayı gösteriyor. En son Muzaffer Beyaz, Ertan Yıldız, Adem Kameroğlu dinlendi. Bunlar açık açık İmamoğlu’nun kurduğu sistemde paraların nasıl aklandığını anlattı. Burada sanık Ekrem İmamoğlu ile bu sanıklar arasında bir gerginlik oluyor.

Bunlar daha önceden savcılık aşamasında etkin pişmanlıktan faydalanan kişilerdi. Sürekli olarak "zorla bu şahısların ifadesi alındı, savcılık baskı yaptı, ailesiyle tehdit etti" gibi iddiaları kullandılar. Şu an mahkeme salonunda bir heyet var biliyorsunuz. Savcılık aşamasında dinlenen şahısların aynı beyanları tekrar ettiğini görüyoruz. Burada da Ekrem İmamoğlu’nun üzerine isnat edilen eylemlerle ilgili mahkeme sorular soruyor ve İmamoğlu da gerginlik çıkarıyor. En başta bu dava açıldığında ‘Bu yargılama canlı yayında yayınlansın, kendimize güveniyoruz’ gibi bir söylem vardı. Şu anda ben Ekrem bey acaba aynı tavır içinde olur mu diye sormak istiyorum.

Etkin pişmanlıktan faydalanan kişi mahkemenin takdirine göre verilecek ceza indirilebiliyor. Oradaki şahıs da gerçekleri söylemek istiyor. Burada savcılık aşamasında dinleme yapılmıştı zaten, bu beyanları da tekrar ettiler. Mahkeme haftanın 4 günü de duruşma yapıyor ve şu anda tutuksuz sanıkların da dinlenmesine geçildi.

AHBAP SORUŞTURMASI

AHBAP soruşturması derinleşebilir. Deprem zamanında bazı ünlüler 'devlet kurumları çalışmıyor' algısı çizerek AHBAP'a yönlendirdiler insanları. Savcılık ifadelerini aldı. Hepsi, 'Haluk Levent'e güvendik, kandırdı bizi' dediler.

Burada bir sistem kurulmuş, Haluk Levent taşınmazları üçüncü şahıslara devrediyor.

İnsanlarımız elinden geldiğince yardım etmeye çalıştı. Vatandaşlarımızın iyi niyetleri suiistimal edildi. Soruşturma derinleşecektir. Yeni dalgalar olabilir.

FAİLİ MEÇHUL DOSYALAR

Faili Meçhul Suçlarla Mücadele Birimi 46 suçu aydınlattı. Başında bir hakim/savcı arkadaşımız var. 690 civarında dosya var. Sürekli bu dosyalarla ilgileniyor, ilgili savcılarla toplantılar yapıyor.

Bu birimin hareket alanı geniş. Gerekirse özel bir ekip kurabiliyoruz. Tunceli'de bunu yaptık. Sahada araştırmalar yaptılar. Bu aslında farklı bir bakış açısı gösteriyor. Biz aslında bir şey yapmıyoruz. Devlet, cinayette ortadaki faili bulmak zorundadır.

Arkadaşlarımız gece gündüz demeden özel olarak çalışıyorlar. Devlet, bu işin peşini bırakmaz. Bir gün aydınlatır ve hesabını sorar. Bizim amacımız bu.

Muhsin Yazıcıoğlu
Başlık ResmiMuhsin Yazıcıoğlu

YAZICIOĞLU'NUN ÖLÜMÜ HAKKINDA

Muhsin Yazıcıoğlu olayında FETÖ'nün bir organizasyon yaptığını gördük. Pilot, pilotun eşi, pilotun da dahil olduğu Elazığ'da toplantı yapılıyor. Bu toplantıya Adil Öksüz de katılıyor. Adil Öksüz, cinayetten bir gün önce yurt dışına gidiyor. Artık cinayet diyebiliyoruz. Çok kuvvetli şüpheler var.

Operasyon ve soruşturma derinleşecektir. Muhsin Yazıcıoğlu'nu çok severdim. Türkiye'nin yetiştirdiği önemli bir değerdir, güçlü bir liderdir. Sonuna kadar gideceğiz, ucu nereye dokunursa dokunsun. FETÖ'nün yaptığı bir eylemdir. Öyle görünüyor.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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