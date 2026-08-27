Esra Erol'un sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan Var Mısın Yok Musun'un 27 Ağustos Perşembe akşamı yeni bölümüyle ekrana gelmedi. Yarışmanın yayın düzeninde yapılan değişiklik sonrası yeni bölüm tarihi ve hangi günler yayınlandığı gündeme geldi.

Var Mısın Yok Musun, yeni yarışmacıları ve kutulardaki büyük ödül heyecanıyla ekrana gelmeye devam ediyor. Yarışmanın 34. bölümü 26 Ağustos Çarşamba akşamı yayınlanırken 27 Ağustos Perşembe günü için atv yayın akışında yeni bölüm yer almıyor. Programın bir sonraki bölümüne ilişkin tarih de belli oldu.

VAR MISIN YOK MUSUN NEDEN YOK?

Var Mısın Yok Musun, yayın düzeninde değişikliğe gidilmesi nedeniyle 27 Ağustos Perşembe akşamı yeni bölümüyle ekrana gelmeyecek. Yarışmanın yeni bölümleri artık salı ve çarşamba günleri izleyiciyle buluşuyor.

27 Ağustos Perşembe akşamı atv'nin yayın programında farklı yapımlar ve canlı yayınlar bulunuyor. Kanalın akışında saat 20.00'de Altı Üstü İstanbul - Özel Bölüm, ardından Maça Doğru ve Ferencvaros-Trabzonspor karşılaşması yer alıyor. Bu nedenle Var Mısın Yok Musun'un 27 Ağustos'ta yeni bölümü bulunmuyor.

Var Mısın Yok Musun neden yok, yeni bölüm ne zaman? (27 Ağustos 2026)

VAR MISIN YOK MUSUN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Var Mısın Yok Musun'un yeni bölümü 1 Eylül 2026 Salı günü ekrana gelecek. Yarışmanın 35. bölümüne ilişkin yayın tarihi 1 Eylül olarak duyuruldu. Böylece program, kısa aranın ardından yeni haftada yarışmacıların kutu heyecanıyla devam edecek.

Programın son yayınlanan 34. bölümünde Gözde Aksoy yarışmacı koltuğuna oturdu. Gözde, oyun sırasında 585 bin TL'lik teklifi kabul etmeyerek kendi kutusuyla devam etti ve yarışmayı 25 bin TL ödülle tamamladı.

Var Mısın Yok Musun neden yok, yeni bölüm ne zaman? (27 Ağustos 2026)

27 AĞUSTOS 2026 ATV YAYIN AKIŞI

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Kırgın Çiçekler

13:00 atv Gün Ortası

14.00 Altı Üstü İstanbul

16.30 Var Mısın Yok Musun

19.00 atv Ana Haber

20.00 Altı Üstü İstanbul

20.45 Maça Doğru

21.30 Ferençvaroş-Trabzonspor

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