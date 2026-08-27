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Spor

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi göndermesi: Sıradan bir gün

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi göndermesi: Sıradan bir gün

Türk futbolu, Şampiyonlar Ligi'nde yıllar sonra 2 takımla temsil edilecek. Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'ın ardından play-off turunda Olympique Lyon'u eleyen Fenerbahçe de lig aşamasında boy gösterecek. Devler Ligi'nde üst üste 3'ünde yer almaya hazırlanan Galatasaray'dan tarihi rakibi Fenerbahçe'ye dikkat çeken bir gönderme geldi.

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Gökhan Karataş
GÖKHAN KARATAŞ

Futbolseverlerin heyecanla beklediği UEFA Şampiyonlar Ligi için geri sayıma geçildi. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda mücadele edecek 36 takım arasında Türkiye'den Galatasaray ve Fenerbahçe de bulunuyor.

Fenerbahçe, 1-1'in rövanşında Olympique Lyon'u deplasmanda 2-1 devirdi.
Başlık ResmiFenerbahçe, 1-1'in rövanşında Olympique Lyon'u deplasmanda 2-1 devirdi.
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Sarı-kırmızılılar, Avrupa'da geçtiğimiz sezon aralarında Liverpool, Manchester City, Atletico Madrid, Juventus'un da olduğu rakiplerle üst düzey karşılaşmalara çıkan ve son 16 takım arasına adını yazdırmayı başarmıştı. Galatasaray, Fransa'da 2-1'lik Olympique Lyon galibiyetiyle 18 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretine son veren Fenerbahçe'ye gönderme yaptı.

Galatasaray Kulübü'nün X hesabından yapılan paylaşım
Başlık ResmiGalatasaray Kulübü'nün X hesabından yapılan paylaşım

"GALA'DA SIRADAN BİR GÜN DAHA"

Devler Ligi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan "Şampiyonlar Ligi geri döndü" paylaşımını alıntılayan sarı-kırmızılı kulüp, aslan emojisiyle birlikte "Gala'da sıradan bir gün daha" mesajını yazdı. Bu paylaşım, sosyal medyada kısa sürede gündeme oturdu.

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