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Spor

ÖZEL │ Eski hocasından Leao’ya övgü yağmuru: Dünya futbolunda onun gibi bir oyuncu daha yok

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ÖZEL │ Eski hocasından Leao’ya övgü yağmuru: Dünya futbolunda onun gibi bir oyuncu daha yok

Galatasaray’ın transferini bitirme aşamasına geldiği Milan’ın yıldızı Rafael Leao'nun Sporting CP altyapısından teknik direktörü Luís Martins, Türkiye Gazetesi’ne özel röportaj verdi. 62 yaşındaki teknik adam; öğrencisinin gelişimi, mevcut performansı ve oyun yapısı hakkında önemli tespitlerde bulundu.

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Muhammet Duman
MUHAMMET DUMAN

Kadrosunu şimdiye kadar Lesley Ugochukwu ve Aleksey Batrakov ile güçlendiren Galatasaray, yıldız futbolcu Rafael Leao’nun transferini bitirmek için girişimlerini hızlandırdı. Milan ve oyuncu tarafıyla bazı pürüzleri gidermeye çalışan sarı-kırmızılılar, transferde sona yaklaştı. Portekizli dünya yıldızının Sporting CP akademisi yıllarındaki teknik direktörü Luis Martins, Türkiye Gazetesi’ne dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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MARTINS: AKADEMİNİN EN İYİSİYDİ

Öğrencisiyle beraber ilk çalıştığı döneme vurgu yapan Luis Martins, "Rafael Leao ile Sporting Clube de Portugal'da, kendisi henüz 17 yaş altı (U17) takımındayken birlikte çalıştım; o dönemde Alcochete akademisinin teknik direktörüydüm. Bildiğiniz gibi, o dönemde Alcochete akademisinde üst düzey yeteneğe sahip bir grup genç oyuncu bulunuyordu. Bunların bazılarını kolayca tanıyabilirsiniz; örneğin şu anda Beşiktaş'ta forma giyen Tiago Djaló, Rafael Leão'nun U17 takımındaki takım arkadaşlarından biriydi. Ayrıca yolları Merih Demiral ile de kesişmişti; her ikisi de U19 ve B takımlarına yükselmiş ve iki sezon sonra Sporting CP'nin A takımında (o dönem teknik direktör Jorge Jesus'tu, kendisi şu anda Portekiz Milli Takımı'nı yönetiyor) forma şansı bulmuşlardı. O dönemde Sporting CP'de B takımının birinci antrenörü ve teknik direktörüydüm. Aslında Rafael Leão, o süreçte Sporting Akademisi’nde sahip olduğumuz yeteneklerden biri, hatta belki de en iyisiydi.” ifadelerini kullandı.

Rafael Leao (Fotoğraf: Instagram)
Başlık ResmiRafael Leao (Fotoğraf: Instagram)

“ÖZEL YETENEKLERİ VAR”

Portekizli yıldızın gelişim sürecine değinen Martins, “Büyük bir potansiyele sahipti ve bunu sergiliyordu. Leao, akademi bünyesinde topla birlikte oyunun temposunu yükseltme becerisine sahip, gerçekten özel bir oyuncuydu. Yüksek hızda teknik kapasite ve top hakimiyeti sergilemek, özel bir yeteneği ve en güçlü yönlerinden biridir. O dönemde Rafael Leão, bireysel gelişim sürecinin bir parçası olarak profesyonel bir futbolcu kimliğini etkili bir şekilde inşa ediyor, Portekiz'in tüm alt yaş milli takımlarından geçiyor ve şu anki üst düzey performansının temellerini sergiliyordu. O zamanki performansı büyük bir potansiyel vadediyordu, şimdi ise bu performansı giderek yükselmiş durumda. Rafael, gerçekten de en iyisini hak ediyor. Galatasaray, Leao ve Osimhen ile birlikte kupalar kazanabilir.” dedi.

“HÂLÂ KENDİ POTANSİYELİNİN ALTINDA”

Leao'nun kapasitesine vurgu yapan eski teknik direktörü, oyuncunun hâlen tam potansiyeline ulaşamadığını ifade etti:

Bugün geldiği nokta çok yüksek bir seviye olsa da, bence hâlen kendi potansiyelinin altında oynuyor. Dünya futbolunda en üst süratte çalım atıp bu kadar yüksek hassasiyetle bitiricilik yapabilen ikinci bir oyuncu görmüyorum.

“DOĞRU SİSTEMDE KULLANILMALI”

Portekizli yıldızın performansındaki dalgalanmaların taktiksel tercihlerden kaynaklandığını belirten deneyimli çalıştırıcı, oyuncunun doğru sistemde kullanılması gerektiğini belirterek, "Rafael'in en büyük şanssızlığı, onun benzersiz özelliklerini öne çıkaracak kolektif bir takım stratejisine henüz tam anlamıyla yerleştirilememiş olması. Çalıştığı teknik adamlar hâlâ ondan patlayıcı hücum geçişlerine zarar verecek savunma görevleri yapmasını bekliyor. Topu kazandığında sahanın elverişsiz bölgelerinde kalıyor ya da takım arkadaşları onun alan savunması mantığını anlayamıyor. Bir oyuncunun son vuruşta ve skora katkı aşamasında zihinsel ve fiziksel olarak taze kalması gerekir. Leao'dan hücum gücüyle bağdaşmayan savunma sorumlulukları istenmesi onun üretkenliğini kısıtlıyor." şeklinde konuştu.

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