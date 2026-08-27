Kamu kurumlarında görev almak isteyen lise mezunu adayların beklediği 2026 KPSS Ortaöğretim başvuru süreci başladı. Başvuruların başlaması ile beraber ''KPSS sınav yerleri ne zaman belli olacak, sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak?'' sorusu da gündeme geldi.

Lise mezunlarının kamu personeli olabilmek amacıyla katılacağı 2026 KPSS Ortaöğretim için başvuru ekranı 27 Ağustos 2026 Perşembe günü açıldı. Adaylar başvurularını 8 Eylül 2026 Salı günü saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek. Başvuru sürecini normal tarihler içerisinde tamamlayamayan adaylar için KPSS Ortaöğretim geç başvuruları 15 Eylül 2026 tarihinde başlayacak ve 16 Eylül 2026 saat 23.59'da sona erecek. Peki, KPSS sınav yerleri ne zaman belli olacak, sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak?

Ortaöğretim KPSS başvuruları başladı! Sınav yerleri ne zaman belli olacak, sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak?

KPSS SINAV YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2024 KPSS Ortaöğretim sınavı 15 Eylül'de gerçekleştirilmiş, sınava giriş belgeleri ise 5 Eylül'de erişime açılmıştı. 2024 KPSS Ön Lisans sınavı ise 1 Eylül'de yapılıp, sınavın giriş belgeleri 22 Ağustos'ta adayların erişimine sunulmuştu. 2024 KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumlarında da 20 ve 21 Temmuz'da yapılan Alan Bilgisi oturumları için sınav giriş belgeleri 10 Temmuz'da açıklanmıştı.

Ortaöğretim KPSS başvuruları başladı! Sınav yerleri ne zaman belli olacak, sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak?

ÖSYM sınav tarihinden 10 gün öncesinde sınav yerlerini içeren sınav giriş belgelerini açıklıyor. Bu nedenle de 2026 KPSS sınav yerleri için de aynı tarihler öngörülüyor.

Ortaöğretim KPSS başvuruları başladı! Sınav yerleri ne zaman belli olacak, sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak?

SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 KPSS Lisans sınav giriş belgesinin 27-28 Ağustos, Lisans Alan Bilgisi giriş belgelerinin 2-3 Eylül, KPSS Ön Lisans giriş belgelerinin 24 Eylül, KPSS Ortaöğretim giriş belgelerinin 15 Ekim ve DHBT giriş belgelerinin de 22 Ekim 2026 tarihinde açıklanması öngörülüyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle İlgili Daha Fazlası