Norm kadro fazlası öğretmenlerin atama sürecine ilişkin ayrıntılar belli oldu. İhtiyaç veya norm kadro fazlası durumundaki öğretmenler öncelikle il millî eğitim müdürlüklerince belirlenecek, ardından tercih başvuruları alınacak. Peki, norm kadro fazlası atama başvuruları ne zaman alınacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ihtiyaç ve norm kadro fazlası olarak belirlenen öğretmenlerin yer değiştirme sürecine ilişkin ağustos dönemi duyurusunu paylaştı. Belirleme, itiraz, tercih ve atama aşamalarından oluşan takvim doğrultusunda işlemler eylül ayının ilk günlerine kadar devam edecek.

NORM FAZLASI ÖĞRETMEN YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İhtiyaç veya norm kadro fazlası öğretmenler, 25 Ağustos - 31 Ağustos 2026 tarihleri arasında sistem üzerinden il millî eğitim müdürlüklerince belirlenecek. Norm kadro fazlası öğretmenlerin belirlenmesinde 31 Ağustos 2026 tarihi esas alınarak hesaplanan hizmet puanı ve hizmet süresi kullanılacak. Norm fazlası öğretmenlerin tercih başvuruları 4-7 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak.

Norm kadro fazlası atama başvuruları ne zaman? Yer değiştirme atama takvimi paylaşıldı



KADROLU VE SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLER İÇİN AYRI AYRI YAPILACAK

İhtiyaç veya norm kadro fazlası durumunda bulunan öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri, kadrolu ve sözleşmeli öğretmenler için ayrı ayrı yapılacak. İlk aşamada, ihtiyaç veya norm kadro fazlası durumunda bulunan kadrolu öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri gerçekleştirilecek. İkinci aşamada, ihtiyaç veya norm kadro fazlası durumunda bulunan sözleşmeli öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri gerçekleştirilecek.

Norm kadro fazlası atama başvuruları ne zaman? Yer değiştirme atama takvimi paylaşıldı

NORM FAZLASI ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN?

Atama sonuçları 8 Eylül’de açıklanırken, öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri 9 Eylül 2026 itibarıyla başlatılacak. İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri ile eğitim kurumu müdürlükleri, ataması yapılan öğretmenlere atama kararnamelerini tebliğ edecek ve takvimde belirtilen tarihte ilişik kesme işlemlerinin yapılmasını sağlayacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası