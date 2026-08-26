Şişli’de yürekler ağza geldi! Üzerine ağaç devrilen taksi şoförü ölümden döndü
Şişli'de kaldırımdaki ağaç, yolda seyreden taksi ile park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Yürekleri ağza getiren faciada taksi şoförü yara almadan kurtulurken, çevrede güvenlik önlemleri alındı. 2 otomobilde hasar meydana geldi.
İstanbul’un Şişli ilçesinde Teşvikiye Caddesi üzerinde yürekleri ağza getiren bir kaza yaşandı. Kaldırımda bulunan ağaç kökünden sökülerek, seyir halinde olan taksi ile yol kenarında park halindeki otomobilin üzerine devrildi.
ÖLÜMDEN DÖNDÜ
Taksi sürücüsü kıl payı ölümden kurtulurken, kendi imkanları ile araç içerisinden çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
TRAFİĞE KAPATILAN YOLDA ÖNLEM
Taksi şoförü olaydan yara almadan kurtuldu, yolun Halaskargazi Caddesi istikameti trafiğe kapatıldı. Polis bölgede çevre güvenliği alırken, devrilen ağacın kaldırılması için çalışma başlatıldı. Ekiplerin devrilen ağacı kaldırma çalışmaları sürüyor.