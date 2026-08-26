Şişli'de kaldırımdaki ağaç, yolda seyreden taksi ile park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Yürekleri ağza getiren faciada taksi şoförü yara almadan kurtulurken, çevrede güvenlik önlemleri alındı. 2 otomobilde hasar meydana geldi.

İstanbul’un Şişli ilçesinde Teşvikiye Caddesi üzerinde yürekleri ağza getiren bir kaza yaşandı. Kaldırımda bulunan ağaç kökünden sökülerek, seyir halinde olan taksi ile yol kenarında park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

Şişli’de yürekler ağza geldi! Üzerine ağaç devrilen taksi şoförü ölümden döndü

ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Taksi sürücüsü kıl payı ölümden kurtulurken, kendi imkanları ile araç içerisinden çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şişli’de yürekler ağza geldi! Üzerine ağaç devrilen taksi şoförü ölümden döndü

TRAFİĞE KAPATILAN YOLDA ÖNLEM

Taksi şoförü olaydan yara almadan kurtuldu, yolun Halaskargazi Caddesi istikameti trafiğe kapatıldı. Polis bölgede çevre güvenliği alırken, devrilen ağacın kaldırılması için çalışma başlatıldı. Ekiplerin devrilen ağacı kaldırma çalışmaları sürüyor.

Şişli’de yürekler ağza geldi! Üzerine ağaç devrilen taksi şoförü ölümden döndü

| Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı | Şişli Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu AjansıŞişli

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