Ronaldinho futbola geri mi döndü, hangi takımda? 46 yaşındaki efsanenin yeni kulübü gündemde
Futbol dünyasının unutulmaz yıldızlarından Ronaldinho, yıllar sonra yeniden profesyonel futbol sahnesine çıkmaya hazırlanıyor. Ronaldinho futbola geri mi döndü, hangi takımda merak edilirken transfere dair detaylar da araştırılıyor.
Ronaldinho'nun profesyonel futbol kariyerindeki son durağı 2015 yılında Fluminense olmuştu. Brezilyalı yıldız kulüpten ayrılmasının ardından aktif profesyonel futbol kariyerini noktaladı. Aradan geçen 11 yılın ardından ''Ronaldinho futbola geri mi döndü, hangi takımda?'' sorusu ise gündeme geldi. İşte detaylar...
RONALDİNHO FUTBOLA GERİ Mİ DÖNDÜ, HANGİ TAKIMDA?
Ronaldinho futbola 46 yaşında geri dönüş yaptı. Serie C'de mücadele eden Ravenna FC, Brezilyalı yıldızla yeni dönem projesi kapsamında anlaşmaya vardı. Ravenna FC'nin Ronaldinho ile ilgili planı 23 Haziran 2026'da Miami'de gerçekleştirilen özel organizasyonla duyurulmuştu.
Kulüp ve milli takım kariyerinde toplam 299 gole ulaştığı belirtilen Ronaldinho, Ravenna formasıyla atacağı ilk golle 300 gol barajını geçme fırsatı yakalayacak.
RONALDİNHO HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
Ronaldinho profesyonel kariyerine Brezilya'nın Gremio takımında başladı. Ardından Avrupa futbolunun önemli kulüplerinde forma giydi.
Gremio: 1998-2001
Paris Saint-Germain: 2001-2003
Barcelona: 2003-2008
Milan: 2008-2010
Flamengo: 2010-2012
Atletico Mineiro: 2012-2014
Queretaro: 2014-2015
Fluminense: 2015
Ravenna FC: 2026-
RONALDİNHO'NUN İSTATİSTİKLERİ
Ronaldinho kulüp düzeyinde tam 511 lig maçında forma giyerek toplam 205 gol attı.
Gremio: 89 maç, 47 gol
Paris Saint-Germain: 55 maç, 17 gol
Barcelona: 145 maç, 70 gol
Milan: 76 maç, 20 gol
Flamengo: 56 maç, 23 gol
Atletico Mineiro: 58 maç, 20 gol
Queretaro: 25 maç, 8 gol
Fluminense: 7 maç, 0 gol