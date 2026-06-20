Efsane geri döndü: Ronaldinho 46 yaşında yeniden futbolcu oldu
2015 yılında futbolu bırakan Brezilyalı efsane Ronaldinho, 46 yaşında sürpriz bir kararla yeşil sahalara dönüyor. İtalya Serie C ekibi Ravenna ile anlaşan Altın Top sahibi yıldız, futbolculuğun yanı sıra kulüp elçiliği yapacak ve kulübün hissedarları arasında yer alacak.
- Ronaldinho 11 yıl aranın ardından profesyonel futbol kariyerine dönüyor.
- Ronaldinho, Ravenna'da futbolculuk görevinin yanı sıra kulüp elçisi olarak da görev yapacak.
- Ronaldinho ayrıca kulübün hissedarları arasında yer alıyor.
- Ronaldinho, daha önce Paris Saint-Germain, Barcelona ve Milan gibi önemli Avrupa kulüplerinde forma giydi.
- Ronaldinho, Barcelona ile UEFA Şampiyonlar Ligi ve La Liga şampiyonlukları yaşadı.
- Ronaldinho, 2005 yılında Altın Top ödülünü kazandı.
İtalya Serie C ekiplerinden Ravenna, Brezilyalı futbol efsanesi Ronaldinho ile anlaşma sağladı. 2015 yılında profesyonel futbol kariyerini sonlandıran 46 yaşındaki Ronaldinho, 11 yıl aranın ardından yeniden yeşil sahalara dönme kararı aldı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Ronaldinho, Ravenna'da futbolculuk görevinin yanı sıra kulüp elçisi olarak da görev yapacak. Brezilyalı ismin ayrıca kulübün hissedarları arasında yer aldığı belirtildi.
BİR DÖNEMİN EFSANESİ
Futbol kariyerinde Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyen Ronaldinho; Paris Saint-Germain, Barcelona ve Milan takımlarında görev yaptı.
Özellikle Barcelona formasıyla önemli başarılara imza atan Brezilyalı yıldız, UEFA Şampiyonlar Ligi ve La Liga şampiyonlukları yaşadı. Ronaldinho, 2005 yılında dünyanın en prestijli bireysel futbol ödüllerinden Altın Top'u kazanmıştı.