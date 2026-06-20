FIFA Dünya Kupası tarihinde 1000. karşılaşma, Tunus ile Japonya arasında oynanacak. Monterrey’deki tarihi mücadele, turnuvanın 96 yıllık serüveninde önemli bir kilometre taşı olarak kayıtlara geçecek.

2026 FIFA Dünya Kupası, organizasyon tarihinin en önemli kilometre taşlarından birine sahne olmaya hazırlanıyor. Tunus ile Japonya, FIFA Dünya Kupası tarihindeki 1000. karşılaşmada yarın TSİ 07.00'de Monterrey Stadı'nda kozlarını paylaşacak.

2026 FIFA Dünya Kupası

FIFA'DAN TARİHİ MAÇ VURGUSU

FIFA, tarihi karşılaşma öncesinde yaptığı açıklamada 1000. maçın organizasyonun gelişimini ve küresel etkisini yansıttığını belirtti.

Yapılan açıklamada, "FIFA Dünya Kupası'nın 1000'inci maçı, futbolun köklü geleneğinin ve modern gelişiminin bir kanıtı. Asya ve Afrika takımlarının Kuzey Amerika'daki buluşması, futbolun gelişimini ve 2026 FIFA Dünya Kupası'nın kapsayıcılığını sergileyecek." ifadelerine yer verildi.

2026 FIFA Dünya Kupası

DÜNYA KUPASI'NIN TARİHİ YOLCULUĞU

FIFA Dünya Kupası'nın hikayesi 1930 yılında Uruguay'da düzenlenen ilk turnuvayla başladı. İlk organizasyona yalnızca 13 ülke katılırken, turnuva yıllar içerisinde dünyanın en büyük spor etkinliklerinden biri haline geldi.

Dünya Kupası tarihindeki 100. maç, 1954 yılında İsviçre'de düzenlenen turnuvada Avusturya ile Uruguay arasında oynanan üçüncülük karşılaşması olmuştu.

Turnuva tarihindeki 500. maç ise ilginç bir şekilde aynı anda oynanan iki mücadeleyle kayıtlara geçti. Grup aşamasının son gününde Arjantin ile Bulgaristan karşı karşıya gelirken, Yunanistan da Nijerya ile mücadele etti. Maçların eş zamanlı başlaması nedeniyle 500. Dünya Kupası karşılaşmasını oynama onuru dört takıma birden ait oldu.

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