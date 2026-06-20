Dünya Kupası'nda tarihi gece: 1000. maç sahne alıyor
FIFA Dünya Kupası tarihinde 1000. karşılaşma, Tunus ile Japonya arasında oynanacak. Monterrey’deki tarihi mücadele, turnuvanın 96 yıllık serüveninde önemli bir kilometre taşı olarak kayıtlara geçecek.
- FIFA Dünya Kupası'nın 1000. maçı, organizasyon tarihinin önemli bir kilometre taşı olacak.
- Bu karşılaşma, Asya temsilcisi Japonya ile Afrika temsilcisi Tunus'u bir araya getirecek.
- FIFA, 1000. maçın organizasyonun gelişimini ve küresel etkisini yansıttığını belirtti.
- FIFA Dünya Kupası'nın hikayesi 1930'da Uruguay'da düzenlenen ilk turnuvayla başlamış ve o zamandan bu yana büyüyerek dünyanın en büyük spor etkinliklerinden biri haline gelmiştir.
- Turnuva tarihindeki 100. maç 1954'te Avusturya ile Uruguay arasında oynanmış, 500. maç ise aynı anda oynanan iki mücadeleyle kayıtlara geçmiştir.
2026 FIFA Dünya Kupası, organizasyon tarihinin en önemli kilometre taşlarından birine sahne olmaya hazırlanıyor. Tunus ile Japonya, FIFA Dünya Kupası tarihindeki 1000. karşılaşmada yarın TSİ 07.00'de Monterrey Stadı'nda kozlarını paylaşacak.
FIFA'DAN TARİHİ MAÇ VURGUSU
FIFA, tarihi karşılaşma öncesinde yaptığı açıklamada 1000. maçın organizasyonun gelişimini ve küresel etkisini yansıttığını belirtti.
Yapılan açıklamada, "FIFA Dünya Kupası'nın 1000'inci maçı, futbolun köklü geleneğinin ve modern gelişiminin bir kanıtı. Asya ve Afrika takımlarının Kuzey Amerika'daki buluşması, futbolun gelişimini ve 2026 FIFA Dünya Kupası'nın kapsayıcılığını sergileyecek." ifadelerine yer verildi.
DÜNYA KUPASI'NIN TARİHİ YOLCULUĞU
FIFA Dünya Kupası'nın hikayesi 1930 yılında Uruguay'da düzenlenen ilk turnuvayla başladı. İlk organizasyona yalnızca 13 ülke katılırken, turnuva yıllar içerisinde dünyanın en büyük spor etkinliklerinden biri haline geldi.
Dünya Kupası tarihindeki 100. maç, 1954 yılında İsviçre'de düzenlenen turnuvada Avusturya ile Uruguay arasında oynanan üçüncülük karşılaşması olmuştu.
Turnuva tarihindeki 500. maç ise ilginç bir şekilde aynı anda oynanan iki mücadeleyle kayıtlara geçti. Grup aşamasının son gününde Arjantin ile Bulgaristan karşı karşıya gelirken, Yunanistan da Nijerya ile mücadele etti. Maçların eş zamanlı başlaması nedeniyle 500. Dünya Kupası karşılaşmasını oynama onuru dört takıma birden ait oldu.