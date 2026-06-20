Anadolu Ajansı
Son düdükle yıkıldılar: Dünya Kupası hayali gözyaşlarıyla sona erdi
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında uzun süre 10 kişi oynayan Paraguay'a 1-0 mağlup oldu ve 2'de 0 çekerek turnuvaya beklenmedik bir şekilde veda etti.
Milli takım gruptaki son maçını 26 Haziran'da Los Angeles'ta lider ABD ile oynayacak.
A Milli Futbol Takımı'nın Paraguay'a 1-0 mağlup olarak Dünya Kupası'na veda ettiği karşılaşmanın ardından ay-yıldızlı futbolcular büyük üzüntü yaşadı. Son düdükle birlikte bazı oyuncular gözyaşlarına hakim olamadı.
A Milli Takım
A Milli Takım
Barış Alper Yılmaz ve Mert Müldür
Vincenzo Montella
Can Uzun
Mert Müldür
Merih Demiral
Kenan Yıldız
Uğurcan Çakır
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