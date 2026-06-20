A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında uzun süre 10 kişi oynayan Paraguay'a 1-0 mağlup oldu ve 2'de 0 çekerek turnuvaya beklenmedik bir şekilde veda etti.

Milli takım gruptaki son maçını 26 Haziran'da Los Angeles'ta lider ABD ile oynayacak.