ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC), İran Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle yaptırım uyguladığı Irak merkezli Fly Baghdad havayolu şirketini ve filosundaki iki uçağı kara listeden çıkardı.

Hürmüz Anlaşması’na saatler kala ABD ve İran’dan karşılıklı olumlu sinyaller gelmeye devam ediyor.

ABD Hazine Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle kara listeye aldığı Irak merkezli 'Fly Baghdad' havayolu şirketini yaptırım listesinden çıkardı.

Tahran ile diplomatik kanalların hareketlendiği bir dönemde alınan karar kapsamında, Iraklı iş insanı Basheer Abdul Kadhim Alwan Al-Shabbani hakkındaki yaptırım gerekçeleri de güncellendi.

Daha önce Fly Baghdad üzerinden Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantılı gösterilen Al-Shabbani'nin kaydı, doğrudan 'Kudüs Gücü' ile ilişkilendirilecek şekilde yenilendi.

Hürmüz anlaşması öncesi ABD'den İran'a büyük jest! Yaptırımlar kaldırıldı

MÜZAKERELERİN GÖLGESİNDE HÜRMÜZ MESAİSİ

Diğer yandan Reuters'a konuşan kaynaklar, boğazdan geçişlerin denetimi ve güvenlik harçları hususunda taslak metinler üzerinde çalışıldığını aktarırken, ABD Başkanı Donald Trump görüşmelerin olumlu seyrettiğini ve anlaşmanın yakın olduğunu beyan etti.

MASADAKİ TARİHİ TAVİZ

Masadaki anlaşma taslağına göre de İran’a Hürmüz Boğazı üzerinden Basra Körfezi’ne giren gemiler üzerinde kontrol ve denetim hakkı tanıyor.

Savaştan önce tüm gemilere açık ve ücretsiz olan boğazda bu yetkinin İran’a verilmesi, Washington’ın Tahran’a sunduğu en büyük tavizlerden biri olarak görülmekte. Ancak taraflar arasında pürüzler tamamen çözülmüş değil.

GEÇİŞ ÜCRETİ PAZARLIĞI

İran, boğazı kullanan gemilerden yük değerinin %5 ila %7’si arasında ücret talep ederken, Umman %3 seviyesini öneriyor. ABD ise herhangi bir resmi harç ödenmesine karşı çıkıyor.

DENETİM KAPSAMI

Körfez ülkeleri geçiş denetimlerinin bölgesel mekanizmalarca yapılmasını ve ücretlerin "gönüllü" statüde kalmasını isterken; İran, ters yönde seyreden gemiler üzerinde de söz sahibi olmak istiyor.

WASHINGTON'I MASAYA İTEn MÜHİMMAT VE EKONOMİ BASKISI

ABD Başkanı Donald Trump görüşmelerin olumlu ilerlediğini ve boğazın yakında açılacağını belirtse de, Washington'ı bu tavizlere zorlayan iki ana etken varç

TÜKENEN MÜHİMMAT STOKLARI

ABD askeri kanadının, aylardır süren operasyonlarda uzun menzilli hassas füzelerin neredeyse tamamını tükettiği ve mühimmat sıkıntısı yaşadığı rapor edildi.

ABD İÇ PAZARINDA AKARYAKIT KRİZİ

Orta Doğu’daki kriz nedeniyle ABD’de ortalama dizel fiyatları %43 artarak galon başına 5,37 dolara yükseldi. Yakıt maliyetleri Amerikan hanelerine 600 doları aşan ek yük getirirken, yaklaşan seçimler öncesi enflasyon baskısını tırmandırıyor.

Kızıldeniz'de Husilerin Suudi tankerlerini hedef almaya devam etmesi deniz ticaretini zorlaştırırken, Hürmüz'deki pazarlığın nihai sonucu küresel enerji piyasalarının geleceğini belirleyecek.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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