Murabaha yöntemi, vekâlet yapısı sayesinde finans kurumunun mal ya da hizmet almasına ve kar koyarak satmasına olanak sağlar. Müşteri ve banka arasında bir akit imzalanır. Bu akit, müşterinin banka tarafından satın alınan malı satın alacağını vaat eder. Sözleşme içeriğinde malın tanımı, niteliği, maliyeti, bankaya verilecek olan kâr oranı ve vade sayısı net bir şekilde açıklanır. Peki, Malın bedelinin bir kısmını müşterinin karşılaması murabahaya aykırı değil midir?

Katılım bankacılığında en yaygın kullanılan faizsiz finansman yöntemlerinden biri olan murabaha, faizli banka kredilerinden ziyade ticari faaliyetlere benzetiliyor. Murabaha, bir malın maliyet bedeli üzerine önceden belirlenen bir kâr oranı eklenerek vadeli satılması işlemi olarak tanımlanıyor.

Ülkemizde katılım bankacılığının, dünyada ise İslami bankacılık sisteminin en sık kullandığı faizsiz finansman yöntemi olan murabaha işleminde; finansman sağlayıcı, malı doğrudan ya da vekâletle satın alıyor ve alıcıya satmadan önce üzerine önceden belirlenmiş ve mutabık kalınmış belirli bir kâr ekliyor.

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Malın bedelinin bir kısmını müşterinin karşılaması murabahaya aykırı değil midir?

MALIN BEDELİNİN BİR KIMSINI MÜŞTERİNİN KARŞILAMASI MURABAHAYA AYKIRI DEĞİL Mİ?

Müşteri, malın maliyetinin belli bir kısmını karşılayabilecek güce sahipse katılım bankası satıcıdan malı iki farklı yöntemle satın alabiliyor.

İlk yöntemde katılım bankası malın tamamını satın alıyor. Daha sonra müşteriye satış yaparken, müşterinin elindeki meblağı peşinat olarak alıyor ve malın satış bedelinin kalan kısmını taksitlendiriyor. Günümüzde katılım bankaları büyük oranda bu usulü kullanıyor. Müşteriye murabaha yapmaya karar verdiklerinde, müşterinin elindeki meblağı kendi bankalarında açtıkları hesaplara alıyorlar. Satıcıya ödeme yapacakları sırada bu hesaptan parayı alıp kalan kısmını ekliyor ve satıcıya ödeme gerçekleştiriyorlar.

İkinci yöntemde ise katılım bankası ile müşteri malı ortak satın alıyor. Her iki taraf da mal için ortaya koyacakları sermayeyi hazırlayarak ortak alım gerçekleştiriyor.

Satın alım tamamlandıktan sonra katılım bankası, sahip olduğu hissesini ortağına vadeli bedelle satıyor.