Katılım bankalarında uygulanan murabaha finansmanında alınan dosya masrafının hangi hizmetleri kapsadığı ve İslam hukuku açısından nasıl değerlendirildiği merak ediliyor. Konuya ilişkin değerlendirmeler, dosya masrafının amacı ve uygulanışına açıklık getiriyor.

Murabaha yöntemiyle finansman kullanan vatandaşlar, dosya masrafının neden alındığını ve bu uygulamanın dini açıdan nasıl değerlendirildiğini araştırıyor.

MURABAHA DOSYA MASRAFI NASIL DEĞERLENDİRİLMELİDİR?

Katılım bankalarında katılma hesapları, mudarebe yani emek-sermaye ortaklığı esasına göre işletiliyor. Bu sistemde banka, müşterilerden topladığı fonları ticari işlemlerde değerlendirerek gelir elde ediyor ve oluşan kar önceden belirlenen oranlarda paylaştırılıyor.

Murabaha finansmanı sırasında bankalar; personel, şube, teknik altyapı, yazılım ve operasyon süreçleri gibi birçok hizmet sunuyor. Bu hizmetlerin karşılığında alınan dosya masrafı da finansman işleminin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Yapılan değerlendirmelere göre dosya masrafı, faiz niteliğinde ayrı bir ücret olarak değil, satıştan elde edilen karın bir bölümü olarak kabul ediliyor. Başka bir ifadeyle müşterinin ödediği toplam bedelin içinde yer alan hizmet maliyetini ifade ediyor.

Bununla birlikte katılım bankalarının dosya masrafını belirlerken ölçülü davranması gerektiği vurgulanıyor. Dosya masrafının makul seviyede tutulması ve müşterinin hakkını zedeleyecek uygulamalardan kaçınılması gerektiği belirtiliyor.