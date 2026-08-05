A Milli Takım'ın kalecilerinden Altay Bayındır'ın kulüp kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlandığı öne sürüldü. Manchester United'da düzenli forma şansı bulmakta zorlanan tecrübeli file bekçisinin, yeni sezonda İspanya La Liga'da mücadele etmesi bekleniyor. Peki, Altay Bayındır'ın yeni takımı neresi, hangi takıma transfer olacak? İşte detaylar...

Profesyonel futbol kariyerine MKE Ankaragücü'nde başlayan Altay Bayındır 2019 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sarı-lacivertli formayla uzun yıllar birinci kaleci olarak görev yapan milli oyuncu, 2023 yılında Manchester United'a imza attı. Şimdi ise genç kalecinin yeni adresi gündemde. Peki, Altay Bayındır'ın yeni takımı neresi, hangi takıma transfer olacak?

Altay Bayındır'ın yeni takımı belli oldu! Hangi takıma transfer olacak?

ALTAY BAYINDIR'IN YENİ TAKIMI BELLİ OLDU MU?

Altay Bayındır'ın yeni adresinin İspanya olması bekleniyor. Basında yer alan haberlere göre Manchester United ile La Liga ekiplerinden Celta Vigo, milli kalecinin transferi konusunda anlaşmaya vardı. Tarafların büyük ölçüde el sıkıştığı belirtilirken, transferin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanması bekleniyor.

Altay Bayındır'ın yeni takımı belli oldu! Hangi takıma transfer olacak?

İddiaya göre Celta Vigo, Altay Bayındır'ı 1 sezonluğuna kiralık olarak kadrosuna katacak. Anlaşmada satın alma opsiyonu da bulunuyor. İspanyol ekibinin sezon sonunda belirlenen şartların oluşması halinde milli kalecinin bonservcisini alma hakkına sahip olacağı ifade ediliyor.

Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgiye göre ise satın alma bedeli, oyuncunun sezon boyunca forma giyeceği maç sayısına göre değişiklik gösterebilecek.

Altay Bayındır'ın yeni takımı belli oldu! Hangi takıma transfer olacak?

ALTAY BAYINDIR HANGİ TAKIMA TRANSFER OLACAK?

Transfer iddialarına göre Altay Bayındır kariyerini Celta Vigo'da sürdürecek. Geçtiğimiz sezon La Liga'yı 6. sırada tamamlayan İspanyol ekibi, yeni sezonda UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.

Altay Bayındır'ın transferinin kısa süre içinde tamamlanmasının planlandığı belirtiliyor. İspanyol ekibinde milli kaleciyi mevcut birinci kaleci Ionut Radu ile forma rekabeti bekliyor. Düzenli forma şansı bulmayı hedefleyen Altay'ın yeni takımında kaleyi kazanmak için mücadele edeceği ifade ediliyor.

Altay Bayındır'ın yeni takımı belli oldu! Hangi takıma transfer olacak?

ALTAY BAYINDIR PİYASA DEĞERİ NE KADAR?

Altay Bayındır'ın güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak göstweriliyor. Milli kaleci, 1 Eylül 2023 tarihinde Fenerbahçe'den Manchester United'a 5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

Manchester United kariyerinde şu ana kadar 17 resmi maçta forma giyen 28 yaşındaki file bekçisi, bu karşılaşmalarda 31 gol yerken 3 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.

Altay Bayındır'ın yeni takımı belli oldu! Hangi takıma transfer olacak?

ALTAY BAYINDIR KAÇ YAŞINDA, NERELİ, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Altay Bayındır 14 Nisan 1998 tarihinde Bursa'nın Osmangazi ilçesinde dünyaya geldi. Futbola Bursaspor altyapısında başlayan başarılı kaleci, daha sonra Arabayatağıspor, Bursa Yolspor ve MKE Ankaragücü altyapılarında forma giydi.

Profesyonel kariyerine MKE Ankaragücü'nde başlayan Altay Bayındır, burada gösterdiği performansın ardından 2019 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sarı-lacivertli takımda uzun yıllar birinci kaleci olarak görev yapan milli oyuncu, 2023 yılında Manchester United'a imza atarak İngiliz kulübü tarihindeki ilk Türk futbolcu oldu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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