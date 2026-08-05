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3. Sayfa

7. katta yürekleri ağza getiren anlar! Bir hamle faciayı önledi

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Aksaray'da 8 katlı bir apartmanın 7. katındaki dairenin camından atlamak isteyen 29 yaşındaki kadın, içeride bulunan kişinin son anda yaptığı müdahaleyle kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Olay, Hacılar Harmanı Mahallesi'nde bulunan 8 katlı bir apartmanın 7. katındaki stüdyo dairede yaşandı.

7. KATTA NEFES KESEN KURTULUŞ

İddiaya göre, İlknur S. (29) daire penceresinden intihar girişiminde bulunarak atlamak istedi. Aynı dairede bulunan bir kişi, genç kadının atlamaya çalıştığını görünce son anda yaptığı hamleyle kadını ayaklarından tutarak yakaladı. 7. kattaki camdan baş aşağı asılı olarak ayaklarından yakalanan kadın yürekleri ağza getirdi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Çevrede olayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirirken, bazı vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla o onları görüntüledi. Genç kadın yukarıya çekilmek suretiyle camdan içeriye alınırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DAHA ÖNCE DE İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞ

Genç kadının daha önce de intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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