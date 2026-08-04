Yeşilçam'ın ve 80'li yılların en karizmatik yüzlerinden biri olan, Mankenler Kralı unvanlı Engin Koç uzun süredir gözlerden uzak bir hayat sürüyor. Sosyal medya hesabından annesi Gül Koç ile birlikte Sivas'ta çektirdiği samimi fotoğrafını paylaşan Engin Koç'un yıllar içindeki değişimi sevenlerini hem duygulandırdı hem de "Zaman ne kadar acımasız" yorumlarına neden oldu.

1976 yılında henüz 17 yaşındayken 'Mankenler Kralı' yarışmasına katılan Engin Koç, jüri koltuğunda Ajda Pekkan, Cüneyt Arkın, Seyyal Taner ve Sezen Cumhur Önal gibi dönemin ünlü isimlerinin bulunduğu yarışmada birinci olarak şöhret dünyasının kapısını araladı.

80'li yıllarda Yusuf Azuz, Atilla Saral ve Yaşar Alptekin ile birlikte erkek manken denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Koç, yıllar içindeki değişimiyle yeniden gündem oldu.

Bir dönem ekranlarda fırtınalar estiriyordu! Engin Koç'un son hali görenleri şaşırttı

ANNESİYLE ÇEKTİRDİĞİ FOTOĞRAFI PAYLAŞTI

67 yaşındaki Engin Koç, sosyal medya hesabından annesi Gül Koç ile birlikte Sivas'ta çekildiği fotoğrafını paylaştı. Koç'un son hali, takipçilerinin de dikkatinden kaçmadı.

Bir dönem fırtınalar estiriyordu! Engin Koçun son hali görenleri şaşırttı

Ünlü mankenin gençlik yıllarından bugüne uzanan değişimini gören sevenleri “Zaman ne çabuk geçiyor” ve “Zaman sen ne acımasızsın” gibi yorumlarda bulundu.

Bir dönem ekranlarda fırtınalar estiriyordu! Engin Koç'un son hali görenleri şaşırttı

PODYUMLARDAN YEŞİLÇAM'A UZANAN KARİYER

Mankenlik kariyerinin yanı sıra oyunculuk da yapan Engin Koç, yıllar boyunca hem sinema hem de televizyon dünyasında birçok projede yer aldı. Koç; Çiçek Taksi, Çocuklar Duymasın, Arka Sokaklar, Canısı ve Kahpe Bizans gibi yapımlarda rol alarak geniş kitleler tarafından tanındı.

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