Yunanistan’da Miçotakis hükümetinin İsrail ile iş birliği halinde hayata geçirmeyi planladığı 4,5 milyar avroluk "Aşil Kalkanı" füze savunma sistemi projesi, yeniden muhalefetin tepkisiyle karşılaştı. Avrupa Gerçekçi İtaatsizlik Cephesi (MeRA25) lideri Yanis Varoufakis, atılan adımların caydırıcılık sağlamak bir yana Türkiye’yi haklı olarak kışkırtacağını ve Ankara’nın muhtemel bir gerilimde füze kapasitesini iki katına çıkararak cevap vermesine yol açacağını savundu

ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye F-35 satışına olumlu yaklaşması üzerine Ankara’yı "savaş tehdidi" oluşturmakla suçlayan Yunanistan, bir yandan Atina-Tel Aviv hattında 4,5 milyar avroluk "Aşil Kalkanı" projesiyle rekor düzeyde silahlanmayı sürdürüyor.

Türkiye’yi hedefe koyup kendi askeri yığınağını artıran Miçotakis hükümetinin tutumu, Yunan muhalefeti tarafından da tehlikeli bir kışkırtma olarak görülmeye başlandı.

Yunanistan’ın eski Maliye Bakanı ve MeRA25 Genel Başkanı Yanis Varoufakis, hükümetin İsrail teknolojisiyle kurmayı hedeflediği hava savunma sisteminin stratejik bir akıl dışılık olduğunu belirtti.

Türkiye’ye karşı yürütülen maceracı politikaların Yunanistan’a hiçbir fayda sağlamayacağını ifade eden Varoufakis, "Aşil Kalkanı adalarımıza ilerleyen Türk füzelerinin yarısını düşürse bile, Türkiye cevap olarak iki katından fazla füze fırlatacaktır. Bu proje risklerde büyük bir tırmanışa neden oluyor. Faydası ise sıfır" değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Gerçekçi İtaatsizlik Cephesi (MeRA25) lideri Yanis Varoufakis

Varoufakis’in liderliğini yaptığı MeRA25 Partisi tarafından yapılan açıklamada da Miçotakis hükümetinin "İsrail’e ve NATO’nun savaş planlamalarına olan bağımlılığı" eleştirildi.

Kamu sağlık ve eğitim sistemlerinin çöktüğü, hayat pahalılığının halkı sıkıştırdığı bir dönemde 4,5 milyar avronun uluslararası askerî-sanayi kompleksine aktarılmasını eleştiren parti yönetimi, ABD, NATO ve İsrail ile kurulan askerî eksenden derhal çıkılması ve bölgede barış için Türkiye dahil tüm Akdeniz ülkelerinin katılacağı uluslararası bir konferans düzenlenmesi çağrısında bulundu.

"YUNANİSTAN’IN YEMEN'DE NE İŞİ VAR?"

MeRA25, Athens yönetiminin sınır ötesi askeri operasyonlara dahil olmasını da eleştirerek Patriot hava savunma sistemlerinin Suudi Arabistan’a konuşlandırılmasının Yunanistan’ın ulusal güvenliğine hiçbir katkı sunmadığını dile getirdi. Atina’nın kendi savunma kaynaklarını Washington ve Tel Aviv’in bölgesel politikalarına kurban ettiğini savunan Yunan muhalefeti, silahsızlanma ve sosyal politikalara öncelik verilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Atina hükümeti ve hükümete yakın medya organları ise Varoufakis’in çıkışını "Türk tezlerine ve askerî stratejisine hizmet etmekle" suçladı. Yunan kamuoyunda ve sosyal medyada geniş yankı uyandıran tartışmalarda, savunma harcamalarının Türkiye’ye karşı koruma sağlamak yerine Ankara ile savunma sanayii dengesinde Yunanistan’ı daha kırılgan hale getireceği öne sürüldü.

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