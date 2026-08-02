Fenerbahçe'nin geçen sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Sidiki Cherif için İngiltere Premier Lig takımlarının harekete geçtiği iddia edildi.

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Sidiki Cherif için Premier Lig ekiplerinin devreye girdiği ve taliplerinin giderek arttığı öne sürüldü.

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BİRÇOK TALİBİ VAR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; İngiliz temsilcileri Ipswich Town ve Coventry City, sarı lacivertli formayı giyen Sidiki Cherif'in durumunu yakından takip ediyor. Bu iki takım dışında BundesLiga, Suudi Arabistan ve Premier Lig'den bir takımın daha 19 yaşındaki golcüyü radarına aldığı belirtildi.

Sidiki Cherif

FENERBAHÇE KARNESİ

Fenerbahçe'ye geçen sezonun devre arasında Angers'ten 18 milyon avro bonservis bedeliyle katılan Cherif, sarı lacivertlilerde 17 maçta 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 18 milyon avro olarak gösterilen Fransız forvetin, Kanarya ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.

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