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Karabük'te bulunan Albay Karaoğlanoğlu Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan İrfan K., Erkan D. idaresindeki 59 ADS 835 plakalı hafif ticari aracın çarpması sonucu savrularak yaralandı. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kaza anında, aracın yayaya çarpması ve çarpmanın etkisiyle savrulan adamın yardımına çevredekilerin koştuğu anlar yer aldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisi süren İrfan K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri güvenlik kameralarına anbean yansıyan kazayla ilgili inceleme başlattı.

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