Usta oyuncu Can Kolukısa, hayatını kaybetti. 92 yaşında vefat eden oyuncu, pek çok dizide de rol almıştı. Kolukısa, "Asmalı Konak", "Gibi", "Muhteşem Yüzyıl", "İnci Taneleri" ve son olarak "Mehmed" Fetihler Sultanı" dizisiyle izleyici karşısına çıktı. İşte Yeşilçam oyuncusu Can Kolukısa'nın hayat hikâyesi...

"Kapıcılar Kralı", "Züğürt Ağa" ve "Selamsız Bandosu" gibi Türk Sineması'nda iz bırakan yapımlarda rol alan Can Kolukısa, hayatını yitirdi. Acı haberi, oyuncunun ailesi duyurdu. Can Kolukısa'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Babamızı kaybettik. Devri daim olsun. Cenaze bilgileri daha sonra duyurulacaktır" denildi.

Can Kolukısa kimdir, hangi filmlerde oynadı? Can Kolukısanın hayat hikayesi

CAN KOLUKISA KİMDİR?

Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Can Kolukısa 14 Mayıs 1934 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldi. Türk sinemasında birçok önemli projede karakter oyuncusu olarak yer alan oyuncu, Işık Lisesi'ni bitirdikten sonra Sorbonne Üniversitesi Tiyatro Enstitüsü'nde tiyatro öğrenimi gördü. Bu yıllarda tanıştığı Pınar Kür ile evlendi.

1953 yılında İstanbul Üniversitesi Gençlik Tiyatrosunda tiyatroya başladı. Cep Tiyatrosu, Oda Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Sahne Z ve Halk Oyuncuları çalıştığı tiyatrolar arasındadır. Oyuncu 1991-1992 yılları arasında Gaziantep Şehir Tiyatrosunda sanat yönetmenliği yaptı.

Can Kolukısa, oyunculuk kariyeri boyunca birçok prestijli ödüle de layık görüldü. Başarılı oyuncu, 1985 yılında "Züğürt Ağa" filmindeki performansıyla Basın Eleştirmenleri tarafından "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünü kazandı. 1996 yılında düzenlenen 8. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde "Düş, Gerçek, Bir de Sinema" filmiyle "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne layık görülen Kolukısa, 2019 yılında ise 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Yıldırım Önal Anı Ödülü'nün sahibi oldu.

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