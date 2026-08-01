Ekranların uzun soluklu yapımlarından Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonu için geri sayım sürerken, kadroya ilişkin sürpriz bir gelişme yaşandı. Daha önce uyuşturucu testi pozitif çıkan oyuncu Doğukan Güngör'ün dizinin kadrosundan çıkarılmasının ardından gözler, Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek'e çevrilmişti. Nilay karakterinin akıbeti belli oldu.

Yeni sezon hazırlıkları süren Kızılcık Şerbeti'nde "Nilay" karakterine hayat veren Feyza Civelek'in dizideki akıbeti bir süredir belirsizliğini koruyordu. Yasaklı madde test sonucunun pozitif çıkmasının ardından Feyza Civelek'in dizi kadrosundan ayrılabileceği konuşuluyordu. Dizinin bir başka ana kadro oyuncuların Doğukan Güngör, testinin pozitif çıkması sebebiyle aniden kadrodan çıkarılmıştı.

NİLAY KIZILCIK ŞERBETİ'NDEN AYRILDI MI?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kızılcık Şerbeti'nde 4 sezondur Nilay'a hayat veren Feyza Civelek, diziye veda etti. Feyza Civelek, Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezonunda yer almayacak.

Feyza Civelek (Nilay) kadrodan ayrıldı mı, neden ayrıldı? Kızılcık Şerbeti kadrosuyla ilgili sürpriz gelişme!

"BEN FEYZA'NIN ANNESİYİM, NİLAY'IN ANNESİ DEĞİLİM"

“Kızılcık Şerbeti” dizisinin senaristi aynı zamanda Feyza Civelek'in annesi olan Melis Civelek, daha önce yaptığı bir paylaşımda; "Bizler hikâyeler kurar, anlatırız. Bu serüvenimizde; bazı karakterlerle yolumuza devam eder, bazılarıyla ayırılır, yeni karakterlerle de tanışırız, tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi, karakterleri canlandıran oyuncular ile yakınlıklarımız asla bu kararlarda etkili değildir. Sosyal medyada, ‘Kızılcık Şerbeti’ dizimizdeki ‘Nilay’ karakteri diziden ayrılırsa, dizinin senarisliğini bırakacağım şeklindeki ve kızımla ilgili paylaşımları üzülerek görüyorum. Ben Feyza’nın annesiyim, Nilay’ın annesi değilim ve işimi yıllardır profesyonelce yerine getiriyorum.Bu paylaşımların tamamı asılsızdır " ifadelerini kullanmıştı.



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